A imagem que deixa os fãs loucos – Libero Quotidiano

Francesco Friedla 16 de dezembro de 2022

Acorde naturalmente, sem maquiagem. caótico. Resumindo, com roupas de casa e não nas redes sociais. Mas Beato Rossi, Uma popular blogueira de culinária e amada pelos italianos, ela nunca deixa de surpreender seus seguidores. Então, assim que acordou, percebeu algo viral ainda no coração de todos.

Benedetta Rossi é muito popular nas redes sociais, tendo iniciado o seu percurso há vários anos que – ainda hoje – a leva cada vez mais alto no ranking até atingir Feito em casa para vocêque os espectadores adoram. Nos episódios, Benedetta Rossi sempre traz novidades que estão de acordo com os tempos da culinária. Mas as últimas fotos sem filtro funcionam bem, ainda mais do que as fotos editadas que vemos por aí.









Foi um ano cheio de compromissos para ela: TV, livros, apresentações por toda a Itália e depois um novo formato no qual ela aparentemente está trabalhando. Não esqueçamos que no Live Dates ela dá dicas e receitas próprias para festas. olhos também Fatto in casa ao vivo – Menu de Natalum especial de Benedetta Rossi que irá ao ar no sábado, 17 de dezembro de 2022, às 14h, no Real Time and Food Network.

Mas o que segura a mesa nessas horas continua sendo um quadro um tanto inusitado. Seu marido é sempre conivente e não faltam histórias de Ig que se tornam virais na internet.