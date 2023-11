Big Brother 16 de novembro: indicados, saídas, novas entradas e julgamento de Alex Schweitzer

Um novo concorrente, uma pessoa que saiu de casa por se retirar do jogo e seis inquilinos em risco de serem eliminados: este é o saldo da casa Quinta-feira, 16 de novembro, episódio do Big Brother. Episódio que começou com um Más notícias para Alex Schweitzer E seus admiradores: o desconto de desclassificação que lhe permitiria participar das próximas Olimpíadas não chegou da WADA. O que significa, na verdade, Uma carreira de destaque está chegando ao fim Para pedestres.

A decisão também foi anunciada anteriormente durante o episódio Giampiero Moginitambém foi aceito pelo irmão mais velho, que Saia do reality show Conduzido por Alfonso Signorini. Em seguida, o jornalista saiu do jogo. a razão? Mugenyi precisa terminar de escrever o novo livro Até o final de dezembro. Portanto, não há nada de novo para ele. Mas o compromisso já está planejado.

Os indicados durante o episódio de segunda-feira, 13 de novembro, são: Anita Ulivieri, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Grecia Colmenares, Rosie Chen e Massimiliano Varese. Uma indicação inédita, uma indicação para o episódio final. Na verdade, na segunda-feira, 13 de novembro, nenhum candidato foi nomeado e, portanto, não foi concedida imunidade a nenhum adversário. O resultado foi um quadro completo do equilíbrio familiar, ainda que o facto de as mulheres só poderem votar nas mulheres e os homens apenas nos homens não afectar de forma alguma as escolhas dos inquilinos. Ele é Foram resgatados primeiro: Ciro Petrone, Massimiliano Varese, Grecia Colmenares e Rosie Chen. Beatrice Luzzi e Anita Olivieri foram anunciadas Dois dos meus favoritos Do público. Eles estão, portanto, imunes e seguros da próxima remoção.

Durante o episódio de quinta-feira, 16 de novembro, do Big Brother, o público finalmente testemunhou Nova entrada de nós Concorrente em casa. Por fim, não pelo personagem em si, mas porque essa inclusão foi adiada duas vezes. Pérola Fatero, ex-namorada do concorrente Mirko Brunetti, por sua vez, tornou-se concorrente do reality show. É provável que neste momento ele também consiga entrar em casa nos próximos dias Greta RossettiAtual namorada de Brunetti.

Nomeações: Os dois inquilinos votados pela transmissão serão anunciados como os melhores inquilinos e, portanto, imunes no episódio de segunda-feira, 20 de novembro. Os candidatos são Grecia Colmenares, Rosie Chen, Letizia Beatris, Ciro Petroni, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella.