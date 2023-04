Em Gradisca o Mundialito com 12 internacionalizações, estreia entre Itália e México • Il Goriziano

Foi apresentado esta manhã, em Teatro Municipal de Gradisca d’Isonzo Que estão todos esgotados, e A décima nona edição do Campeonato das Nações. A maioria dos assentos do auditório foi ocupada por alunos de escolas da cidade e da região de Monfalcon. Em seguida, o chefe do comitê organizador Nicolau Tomassini Mostra o espírito do evento e suas principais características. “Nos esportes – como disse Tommasini – o conceito de limites foi demolido há algum tempo. Essa ideia deu certo e expressa os sentimentos originais daquela que foi a primeira edição do Europa unida Posteriormente, foi renomeado como “Campeonato das Nações”.

Tommasini então definiu o evento como um momento de crescimento e agradeceu Promotorismo Fvg Criar um percurso turístico secundário ao evento desportivo agendado no castelo. “Este torneio faz parte da história da cidade”, afirma Prefeita Linda Thomasing – Há muitos voluntários a trabalhar lá e há uma boa participação da autarquia que não falta o seu apoio. Este evento é também uma forma de promover a amizade, as redes sociais e a própria cidade.” Thomasing destacou o apoio da região e de seus muitos patrocinadores comprometidos.

No corredor com ela também haviaConsultor esportivo Stefano Capaccione E isso em Cultura Marco Zanola. Entre as iniciativas do calendário, de 28 a 30 de abril, também estão previstas “SportInGradisca” Com atividades de demonstração desportivas, musicais e lúdicas que irão centrar as atenções na temática social proposta pela associação Endometriose Onlus Fvg. o conselheiro regional opor exemplo, Diego Bernardis que falou de regionalismo, de cultura esportiva, de valores que devem ser redescobertos todos os dias e pelos quais sempre lutar, como o respeito às pessoas e aos adversários que encontram durante as competições.

Antes de falar especificamente sobre o calendário de jogos e grupos, um arquivo é entregue Prêmio Banco Verde para George Scapinellotreinador históricoLeão Aris San Polo Futebol Clube De Monfalcone que falou do empenho e pura alegria dos meninos que treinou em campo durante anos. Houve dois técnicos de destaque que receberam prêmios. o Coordenador técnico das Seleções Nacionais JuvenisE Maurício Vissidee a Pólo Aquático Trieste Presidente Enrico Samer Os depoimentos foram excepcionais para a cerimônia desta manhã. Viscidi é o Coordenador do Setor Juvenil da FIGC. Por outro lado, o verão levou o polo aquático de Trieste ao topo da Itália e da Europa.

O evento esportivo também será um excelente impulso para a data vá em frente! 2025 Nova Gorica e Gorizia, a Capital Europeia da Cultura. Serão doze seleções presentes: Eslovênia, Áustria, México, Portugal, Irlanda, Noruega, República Tcheca, Macedônia do Norte, Romênia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Itália. Todas as equipas vão defrontar-se em quatro grupos com os jogos a decorrer em diferentes estádios com a habitual organização transfronteiriça, que é o que distingue esta “Pequeno Mondial” Que será baseado na região de Isonzo.

As partidas serão realizadas em Aquileia, Cervignano del Friuli, Cesarolo, Gorizia, Latisana, Marano, Monfalcone, Portogruaro, Rivignano-Teor, Torviscosa Mas também em algumas áreas da Áustria e Eslovênia. Ao longo dos anos, o torneio Gradisca d’Isonzo deu a muitos entusiastas e iniciados a oportunidade de ver excelentes jovens futebolistas em ação, alguns dos quais se tornaram atletas profissionais, vestindo as camisas de clubes de prestígio e grandes seleções nacionais. E por falar em Azzurri, Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Niccolo Barella, Moise Kean e, mais recentemente, Wilvid Genonto pisaram nos gramados do torneio. Entre os alienígenas estão Timothy Weh e Jude Bellingham.

O Campeonato das Nações deste ano também promoverá a campanha em prol de mais sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. Uma mensagem que verá os jovens alunos de Friuli Venezia Giulia como campeões que participarão da tradicional competição online da escola “Sustentabilidade Ambiental, Saúde e Bem-Estar através do Monumento Esportivo Gianni De Pert”. Serão Itália, México e Macedônia do Norte, sendo que o segundo grupo inclui Eslovênia, Emirados Árabes Unidos e Romênia, enquanto o terceiro grupo inclui Air, Arábia Saudita e República Tcheca.

Finalmente no Grupo D estarão Áustria, Portugal e Noruega. De 29 de abril a 3 de maio Campeonato Feminino Sub-17, Quadrilátero Itália, Macedônia do Norte, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia. será Itália e México A partida que abrirá o campeonato masculino é na terça-feira, 25 de abril, às 18h, no estádio “Kolaussi”, de Gradiska. Em vez disso, o estádio “Cosulich” em Monfalcone sediará o Natal “rosa” no sábado, 29 de abril, às 18h. Na segunda-feira, 1º de maio, às 18h, e na quarta-feira, 3 de maio, às 19h, o Estádio Gino Kolaussi sediará os atos finais do torneio. os dois eventos.

Foto de Danielle Tebaldi