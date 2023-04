Barra da agência de receita que não emitiu recibos fechados. “Todos os funcionários estavam cientes.”

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

A barra fecha que nenhum recibo é emitido dentroagência de receita Roma 6 – Euro (Turim). “Vou pegar a faca e te matar” foi a frase do dono do bar a um repórter notícias abstratas, Jimmy Guyon, E seu fotógrafo. Os dois foram agredidos e ameaçados de morte.

fechar

No episódio que vai ao ar na noite do dia 22 de abril, Ghione e as câmeras satíricas do noticiário, após passarem pelos rígidos controles na entrada da agência, mostram o bar lacrado, com as luzes apagadas, a geladeira vazia e um barman “potencial massacre” empenhado em encher caixas. A evacuação também foi confirmada pelos depoimentos de alguns funcionários, quando um deles foi segurançaQuestionado sobre como era possível que ninguém da agência soubesse que o boteco não havia emitido nota fiscal, comentou vagamente: “Todos os funcionários foram lá… , são todos impostos policiais”.

O que aconteceu

O paradoxo de Zenão não é nada comparado a um paradoxo agências de receita, já na taberna situada nas suas instalações. Striscia la Notizia volta a ocupar o bar localizado na Eur 6 Torrino em Roma. um negócio de refrescos que, apesar de pertencer ao órgão que trata dos impostos, »Ele não envia recibos a clientes desde 2018».

enviado Jimmy Guyon Ele foi ao clube para ver se alguma coisa havia mudado, e desta vez piorou: zero recibo, ou quase, e em troca espancamentos, empurrões e ameaças.

Não só notas fiscais, mas também «arquivos na cara». «eu pego a faca e te matoO garçom gritou com o repórter e a equipe do Striscia la Notizia depois de jogá-los no chão e acertá-los. Tensão e acusações. A cena, que alguém também filmou com um telemóvel, contou depois com a intervenção de dois agentes Polícia secreta O presente está próximo e o próprio Jimmy Geun se aproximou dele.

Leia o artigo completo

no mensageiro