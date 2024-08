Azeite virgem extra, este é o ranking dos melhores de 2024: o recorde não é italiano

O azeite virgem extra é um dos nossos principais produtos, mas infelizmente a Itália foi ultrapassada por outro país este ano.

No que diz respeito às tradições culinárias, a Itália certamente não permite falar delas e não tem nada a invejar a ninguém. A nossa cozinha é rica em cores, sabores, pratos excepcionais e matérias-primas de extrema qualidade. Basta pensar em um prato simples como o espaguete com tomate e manjericão, que se tornou nosso prato básico em todo o mundo.

Ou pensamos em pizza margherita, lasanha ou berinjela à parmegiana. O mérito do sucesso destes pratos típicos reside sobretudo na qualidade das matérias-primas que devem ser sempre muito frescas e zero quilómetros. e Em todas as receitas italianas nunca pode faltar um elemento que representa uma das nossas excelências: o azeite virgem extra.

O azeite virgem extra nunca pode faltar nas mesas italianas: enriquece todos os pratos graças ao seu inconfundível sabor ácido. Existem diferentes tipos que se distinguem pelo grau de gravidade, mas sobretudo pela região de origem. O óleo EVO da Garda é muito diferente do óleo EVO da Puglia.

O azeite virgem extra, além de ser muito bom, também faz muito bem à saúde porque é rico em gorduras insaturadas: gorduras amigas do coração. Também ajuda a absorver melhor algumas vitaminas, como as vitaminas A, D e E. Mas infelizmente, segundo um ranking recente, os melhores azeites do mercado não são italianos.

Azeite Virgem Extra: Aqui está o melhor

A Itália supera outros países em termos de azeite virgem extra. Embora o nosso país seja um dos maiores produtores e apesar da excelente qualidade das nossas azeitonas, este ano não somos os primeiros no ranking. Na verdade: nem subimos ao pódio. Vamos ver quais são os melhores óleos de 2024 de acordo com esta classificação.

Quando falamos de azeite é um pouco como quando falamos de vinho: cada ano é diferente. Na verdade, o clima tem um enorme impacto na qualidade da azeitona, pelo que a mesma empresa premiada num ano pode nem chegar ao pódio no ano seguinte. De acordo com o ranking Flos Olei 2024, a Espanha substituiu a Itália este ano.

A classificação dos melhores azeites virgens extra para o ano de 2024 é a seguinte:

Casas de Hualdo – Cornicabra – DOP Montes de Toledo (Espanha) Reserva Familiar Castillo de Canina – Picual (Espanha) Aceites Finca La Torre – One – de agricultura biológica (Espanha) Fazenda Comincioli – I Denocciolati – Casaliva (Lombardia, Itália) Frantoio Bonamini – Verte de Vertes (Vêneto, Itália) Frantoio Franci – Villa Magra – Grand Cru (Toscana, Itália) Viola Agricultural Company – Costa del Riparo – de agricultura biológica (Umbria, Itália) Amerigo Quattrociucci – Olvastro – proveniente da agricultura biológica (Lácio, Itália).

Como você pode ver claramente Espanha conquistou os três lugares do pódio. Além disso, a Espanha consegue produzir quase 3 vezes mais que o nosso país