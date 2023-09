Turismo, ENIT no Market Place UK: «Sinergia para promover a Itália»

Enit no World Travel Market é uma plataforma global para as comunidades de viagens de lazer e aventura compartilharem, conectarem-se e construírem relacionamentos significativos…

Inicial Mercado global de viagens A plataforma global para comunidades de viagens de lazer e aventura envolverem, comunicarem e construírem relações benéficas para a oferta e procura turística. O turismo italiano é promovido no Reino Unido e acolhe associações de viagens internacionais, comunidades e seus parceiros para participarem em reuniões individuais com os principais compradores. O evento foi lançado pelo Jacobs Media Group em 2021 para apoiar a recuperação e revitalização da indústria de viagens. Ao reunir decisores turísticos de todo o mundo, o novo evento da indústria de viagens proporciona aos delegados seniores a oportunidade de estabelecer contactos, fazer negócios, colaborar no turismo e expandir oportunidades.

Todos os participantes são cuidadosamente selecionados e reuniões individuais são agendadas com antecedência para criar relações de trabalho relevantes e significativas

O mercado é uma oportunidade para todos os delegados trocarem ideias e colaborarem através de workshops moderados, sessões aprofundadas e almoços e jantares de networking. Estiveram presentes 18 operadores italianos, o maior grupo de participantes que pode conhecer compradores no Reino Unido através de reuniões e workshops individuais.

“A sustentabilidade é a principal alavanca para novos ativos turísticos e a Enet incentiva o turismo verde. O futuro do nosso setor depende da promoção e adoção de um turismo que olhe nesta direção. É nosso dever preservar a beleza natural e cultural do nosso planeta para as gerações futuras e garantir que o turismo contribui para o bem-estar das comunidades locais e para a conservação ambiental. Juntos, podemos ajudar a difundir uma cultura de viagem mais responsável.” Maria Elena Rossi A Diretora de Marketing Enit está nas mesas de discussão sobre este tema com diretores de conselhos de turismo na Grécia, Portugal e França e com o Ministro do Turismo em Gibraltar.

