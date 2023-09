Lucros adicionais e rejeição do BCE: “A cautela com os impostos bancários cria um quadro financeiro incerto”

Milão – Não Banco Central Europeu Ele preenche o rascunho com dinheiro Imposto sobre lucros adicionais bancário associado ao aumento das taxas de juros. O parecer confiado à instituição em matéria de estabilidade e fiscalização das instituições, composto por seis páginas, assinado pelo presidente Cristina Lagarde Ontem foi enviado ao Tesouro, que enviou a cópia da medida no dia 11 de agosto, para cobrar uma taxa de 40% em 2024 sobre um aumento de mais de 10% na margem de juros dos bancos italianos em 2023 em relação a 2022, conforme já o fez com leis semelhantes adoptadas pelos governos de Espanha e da Lituânia., levantou preocupações formais e fundamentais, e apelou-nos a calibrar melhor todas as repercussões que o imposto sobre o crédito em Itália poderia ter e sobre a capacidade das instituições para absorver os problemas do ciclo económico (já sobre nós).

Assim, a autoridade de supervisão recomendou ao governo “que o decreto-lei seja acompanhado de uma análise aprofundada das potenciais consequências negativas para o sector bancário, que demonstre em particular o impacto específico do imposto excepcional na rentabilidade de longo prazo e no longo prazo”. lucratividade a prazo.” “Capital, acesso ao financiamento e concessão de novos empréstimos, condições de concorrência no mercado e seu potencial impacto na liquidez.” O Tesouro, que trabalha há semanas para rever a base tributária, e também para isentar os investimentos dos bancos em títulos do governo, irá leia todas as suas conclusões e recomendações. Frankfurt está profundamente interessado, embora a versão final da lei, em discussão no Parlamento, possa reduzir o seu impacto dos 2,5 mil milhões de euros inicialmente estimados para menos de metade.

O perigo de não considerar a fase catágena do ciclo

A primeira observação prende-se com o facto de a regra única não medir os efeitos de um aumento das taxas em todo o ciclo económico: “Foi demonstrado que a margem financeira tende geralmente a expandir-se à medida que as taxas de referência aumentam (…) No entanto, à medida que o ciclo restritivo se prolonga, este efeito O impacto positivo nos resultados poderá ser compensado por menores volumes de empréstimos, maiores custos de financiamento, perdas registadas na carteira de títulos e um aumento de provisões resultante de uma potencial deterioração da qualidade do crédito Portanto, o “impacto líquido da política monetária restritiva na rentabilidade dos bancos, medido ao longo de todo o ciclo de elaboração de políticas, “pode ​​ser menos positivo, se não negativo, num horizonte temporal alargado”.

Em segundo lugar, “uma vez que a determinação dos beneficiários do imposto excepcional também se baseia na receita líquida de juros em 2023, estes trustes podem registar lucros ou perdas mais baixos quando o imposto for efectivamente cobrado”. Isto aplica-se mesmo “se as instituições de crédito sujeitas a este imposto registarem perdas em componentes dos seus lucros provenientes de rendimentos diferentes da margem financeira”. Por esta razão, Lagarde acrescenta que “deve-se ter cuidado para garantir que o imposto extraordinário não afecta a capacidade das instituições de crédito individuais para construir bases de capital sólidas e fazer provisões suficientes para uma maior desvalorização da moeda e deterioração da qualidade do crédito”, e para evitar “que põe em risco a transferência ordenada das medidas de política monetária existentes.” No sistema bancário, na economia em geral.”

Riscos de estabilidade financeira dos bancos

Tal como aconteceu com os impostos espanhóis e lituanos sobre os bancos, o BCE observou que “um imposto extraordinário sobre o sector poderia tornar mais complicado para as instituições de crédito a acumulação de reservas de capital adicionais à medida que os seus lucros retidos diminuíssem, o que reduziria a sua capacidade de poupar. ” . resiliência aos choques económicos”, o que limita a capacidade das instituições de fornecer crédito. Outra crítica diz respeito à natureza única do imposto: embora “o Banco Central Europeu tenha recomendado anteriormente que a natureza extraordinária das receitas deveria ser claramente separada do recursos do orçamento geral do governo para evitar que sejam utilizados para o orçamento geral de recuperação.

Entre os riscos que ameaçam a estabilidade das instituições está o de que “no longo prazo, as taxas de juro elevadas podem afetar negativamente a situação financeira dos mutuários, aumentando assim os riscos de crédito. Estes efeitos não são tidos em conta na concepção do imposto excepcional, uma vez que este último é calculado sobre a margem de juros líquida.” Não sobre os lucros líquidos. Estes vários factores devem ser devidamente avaliados para garantir que as instituições de crédito permanecem adequadamente posicionadas para absorver potenciais perdas futuras. Depois, uma passagem sobre custos de financiamento mais elevados: “O imposto extraordinário pode tornar mais caro para os bancos atrairem novo capital e financiamento por grosso, onde os investidores locais e estrangeiros podem ter menos interesse em investir.”

Resultados relacionados à supervisão preventiva

Na parte final do parecer, foram levantadas preocupações sobre a supervisão prudencial do BCE das principais instituições europeias. A principal razão prende-se com “os riscos de fragmentação do sistema financeiro europeu devido à natureza heterogénea destes impostos”. O facto de os grupos que operam através de subsidiárias estrangeiras estarem sujeitos à “dupla tributação”. Entre outros pontos, a carta solicita esclarecimentos sobre “o tratamento das instituições de crédito onde ocorreram fusões e aquisições durante o período de avaliação para cálculo do imposto e o impacto associado, em termos de diferentes perímetros em diferentes datas de referência” que “o Decreto-Lei não aborda nem esclarece.”

Um risco relacionado é que “o imposto excepcional afecte particularmente instituições menos significativas, que tendem a concentrar-se mais na concessão de crédito” e, em menor medida, nas comissões de gestão de poupanças; Especialmente porque a base tributária do governo italiano “não tem em conta todo o ciclo económico e não inclui, entre outras coisas, as despesas operacionais e o custo do risco de crédito”. Por esta razão, “o montante do imposto excecional pode ser desproporcional à rentabilidade a longo prazo da instituição de crédito e à sua capacidade de geração de capital”.

O esclarecimento final diz respeito à definição do imposto máximo, fixado em 0,1% do ativo total relativo ao exercício de 2022. “Não é totalmente claro se o conceito de ativo total se refere ao mesmo perímetro utilizado para calcular o imposto ou se refere-se ao total de atividades no nível unificado.”: Portanto, entidades como Intesa Sanpaolo e Unicredit que têm atividades estrangeiras ou de seguros significativas ainda não entendem qual é o valor tributável.