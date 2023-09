Copernicus: um registo de incêndios florestais no hemisfério norte

E a temporada de incêndios boreais de 2023 ainda não acabou

[14 Settembre 2023]

O Hemisfério Norte aproxima-se lentamente do final da época de incêndios de 2023, que normalmente começa em maio e termina em outubro, e o Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus (CAMS) publica dados sobre as emissões e o transporte de fumo associado aos incêndios, fornecendo indicadores valiosos para uma análise abrangente. análise avaliando os episódios de incêndio mais significativos nos últimos meses.

Muitas áreas do Mediterrâneo também registaram uma actividade significativa de incêndios florestais. Na terceira semana de Agosto, incêndios varreram o norte e o centro da Grécia, seguidos de incêndios em Julho, quando a Grécia registou a sua pior actividade de incêndios em 20 anos. Como resultado, as emissões de carbono dos incêndios de Julho na Grécia foram as mais elevadas alguma vez registadas pelo FMS, e as emissões combinadas de carbono de Julho e Agosto foram as terceiras mais elevadas alguma vez registadas, depois de 2007 e 2021.

Segundo dados do Serviço Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, os incêndios florestais no norte da Grécia neste verão foram os maiores alguma vez registados na União Europeia, com a área total ardida desde o início do ano a atingir mais de 173 mil hectares.

Após uma onda de calor que atingiu a Península Ibérica, o sudoeste de Portugal foi atingido por alguns grandes incêndios na primeira quinzena de agosto. Refletindo a atividade extrema de incêndios, os dados do CAMS FRP de 4 a 9 de agosto mostram valores bem acima da média de 20 anos. Os incêndios geraram espessas nuvens de fumaça, que foram expelidas principalmente em direção ao Oceano Atlântico entre 6 e 7 de agosto.

No dia 16 de agosto, um grande incêndio eclodiu na ilha espanhola de Tenerife e se espalhou rapidamente. Os dados do CAMS GFAS mostram que “o elevado FRP diário total para as Ilhas Canárias de 16 a 22 de agosto e as emissões de carbono provenientes dos incêndios nas Ilhas Canárias em agosto foram os mais elevados desde 2003”.

“Durante o final da primavera e o verão de 2023, vários incêndios florestais devastadores afetaram a maioria das províncias e territórios do Canadá”, afirma o CAMS. Estes incêndios foram detectados pela primeira vez em Maio e continuaram em vários locais, causando enormes perdas humanas e materiais, bem como afectando gravemente a qualidade do ar não só no Canadá, mas também noutras regiões da América do Norte. As previsões e análises globais do CAMS, que assimilam observações de satélite da composição atmosférica, destacam que “algumas das plumas de fumo destes incêndios também atingiram a Europa”.

O resultado desta temporada recorde é que “a extensão, consistência e intensidade destes incêndios florestais elevou o total estimado de emissões de carbono para 2023 para quase 410 megatoneladas, o mais elevado para o Canadá por uma ampla margem no conjunto de dados CAMS”. Na verdade, o recorde anterior de emissões anuais de carbono foi em 2014, de 138 megatons de carbono. No momento da redação deste artigo, ainda existem incêndios ativos em muitas áreas do Canadá e as emissões anuais em 2023 podem continuar a aumentar, embora a taxa de aumento pareça ter estabilizado. Neste ponto, as emissões de incêndios florestais do Canadá representam 27% do total de emissões globais de carbono de incêndios florestais em 2023.

Mark Barrington, cientista sênior do CAMS, comentou: “Os incêndios florestais ocorrem nas regiões norte todos os verões e a sua localização, intensidade e duração variam dependendo das condições hidrológicas, meteorológicas e climáticas. À medida que as temperaturas sobem e as condições de seca persistem, aumenta o potencial para incêndios florestais devastadores como os do Canadá. A capacidade do CAMS para monitorizar as emissões de incêndios e o transporte de fumo é essencial para compreender a extensão e os potenciais impactos na qualidade do ar.

Outros incêndios florestais gigantescos ocorreram na Rússia, especialmente no Oblast de Omsk, no Oblast de Novosibirsk e no Distrito Federal do Extremo Oriente. Em 13 de setembro, eclodiram 8 incêndios florestais numa área de 105 hectares em 5 regiões russas, 3 dos quais ocorreram na região de Khabarovsk, onde os incêndios estão atualmente ativos numa área de 31 hectares.

“É importante destacar que, embora a Rússia tenha registado este ano emissões de incêndios abaixo da média de 20 anos, as emissões de carbono dos incêndios florestais de junho a agosto no Ártico foram o terceiro maior”, observa o CAMS. 2019 e 2020, principalmente devido a incêndios em altas latitudes nas regiões noroeste do Canadá.”

Em agosto, a ilha havaiana de Maui foi atingida por graves incêndios florestais que mataram pelo menos 115 pessoas. O tamanho e a intensidade dos incêndios florestais no Havaí aumentaram devido ao furacão Dora, à medida que os ventos fortes aumentaram as chamas e fizeram com que o fogo se espalhasse mais rapidamente. O furacão Dora pode ter ajudado a iniciar o incêndio devido à queda de linhas de energia dos fortes. No entanto, os dados CAMS FRP dos incêndios no Havai são limitados pelo mascaramento das emissões de incêndio devido à interferência dos vulcões.