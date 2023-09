Chegou um SUV que custa menos que um Fiat Punto e há fila na concessionária

O SUV chegou ao mercado acessível: custa menos que um Punto e você não pode perder.

Um novo SUV acaba de chegar ao mercado e muitas montadoras passarão por momentos difíceis. a razão? O preço baixíssimo não se compara apenas a outros modelos de sua classe, mas também a carros pequenos.

Quando você pensa em um carro pequeno,… um pontoum dos modelos mais apreciados pelos italianos e também um dos mais baratos.

Acredite ou não, o novo SUV acaba de ser colocado à venda Até supera o querido Punto em termos de relação qualidade/preço. Será difícil ver novamente um modelo tão competitivo nos próximos anos.

A última geração de SUVs confortáveis ​​e sofisticados causou sensação muito antes de chegar ao mercado e agora Esmaga a concorrência. Se você não o conhece, Descubra conosco e corra para comprá-lo agora.

Carros EVO e DR

O modelo a que nos referimos foi criado pela DR Automobiles para a linha EVO. DR Automobiles é uma empresa automobilística italiana muito “moderna”, fundada em 2006 em Macchia d’Isernia, Molise, por Massimo Di Recio. A empresa produz carros com a marca DR, mas também comercializa carros de outras marcas, como o japonês JAC. Muitos modelos podem ser encontrados na linha, incluindo SUVs, sedãs, crossovers e minivans.

O SUV imperdível faz parte do EVO, um dos modelos mais populares da marca porque oferece desempenho e conforto a um preço acessível. No geral, os motoristas elogiaram o EVO por ser Divertido de dirigir e espaçoso, ideal para deslocamentos urbanos e viagens em família.

SUV a preço Punto

O modelo ao qual nos referimos éEvo 3, o SUV urbano urbanoMultimídia e com grande atenção aos detalhes. É produzido pela DR Automobiles para a linha EVO de baixo custo e é baseado na plataforma DR 5.0. O Evo 3 está disponível com duas opções de motor: 1.499 cc turbo gasolina com 107 cv e 138 Nm de torque e 1.499 cc turbo gasolina/GLP com 113 cv e 140 Nm de torque. Ambos os motores estão acoplados a uma caixa manual de 5 velocidades.

O Evo 3 vem com equipamento de série completo, incluindo controle de temperatura manual, rádio Bluetooth e USB, controle de cruzeiro, sensores de estacionamento traseiros e faróis de LED. O modelo tem 4,2 metros de comprimento, 1,79 metros de largura e 1,5 metros de altura e pesa 1.230 kg. O porta-malas oferece capacidade para 359 litros. Mas o que surpreende é o preço: O Evo 3 custa a partir de 15.900, praticamente menos que o novo Punto. Uma oportunidade para não ser perdida!