A Juventus pode desistir de seu talento nesta janela de transferênciasFábio Paratici o conhece bem e o leva para o Tottenham. Uma grande venda, associada a um grande sacrifício, obrigará a Juventus a ir direto para um novo alvo no mercado.

Mercado de transferências da Juventus, de Demiral para Tottenham

Juventus pode vender Merih Demiral para o Tottenham na próxima janela de transferência. Os bianconeri vão receber a visita do novo treinador do Tottenham e também do ex-Juventus, Fabio Paratici. O jornalista Nicolo Schira anuncia a notícia relacionada ao clube da Juventus, com o agente de Merih Demiral que estará em negociações diretas com o Tottenham, para chegar a um acordo ligado aos números e detalhes de um novo contrato, de você Especial com o Tottenham. Para ser decisivo, a situação está ligada aos números que a Juventus está pedindo para o centro turco, apesar da má aventura que saiu no Euro 2020 com a Turquia.

Juventus, Cherubini define preço para Demiral

Juventus define preço de Merih Demiral em relação ao mercado. O Tottenham alertou que as assinaturas só chegarão se tivermos propostas com valores próximos dos 40 milhões de euros.

A Juventus não se compromete, com Chiellini e Bonucci na velhice, falando de futebol, querem fortalecer De Ligt e Demiral no futuro. No entanto, se o primeiro não for conversível, não é o mesmo para Demiral, que enfrentou uma oferta importante, vai se despedir da Juventus.

Notícias da Juventus, não apenas Demiral: a necessidade de vendas

Não é um momento fácil para a economia do futebol italiano e a Juventus está pagando o preço. A Juventus passará a vender o Demiral, para depois trabalhar no mercado de transferências. Serão necessárias algumas vendas para poder montar os golpes que Allegri deseja, e é claro que o protagonista nos mesmos rumores do mercado de transferências na Juventus é também Cristiano Ronaldo. Paralelamente ao Euro 2020, será tomada uma decisão final sobre o seu futuro, apesar de ter evitado dúvidas na conferência de imprensa com Portugal.