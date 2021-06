Quando a dívida pública e a inflação não se acumulam – La Voce di New York

A ciência não é exata e opera com aproximações que tendem a se aproximar cada vez mais de 100%: por isso ciência costuma ser sinônimo de precisão absoluta. Este não é o caso, no entanto, com Doença do coronavírus e suas vacinas. Na verdade, a Pfizer-Biontech cobre entre 88 e 96%, Astrazeneca entre 70 e 90% e isso se aplica a todos os outros medicamentos.

A fortiori, a ciência está longe de ser uma certeza absoluta Economia, O que indica o parente em que somos prisioneiros. E a demonstração é dita rapidamente: se houvesse uma fórmula segura para a economia, pelo menos entre 70 e 80%, quase toda a humanidade seria rica e não haveria, enfim, dados terríveis sobre a fome no mundo. da pobrezaHIM-HER-IT Fornecido com suas agências.

Tendo deixado claro que não existe fórmula mágica na economia, só podemos dizer que o sistema econômico liberal das democracias ocidentais provou ser o melhor de todos os sistemas que foram implementados até agora, mesmo que seja pobreza, ao contrário da convicção de alguns embaixadores políticos italianos, não foi vencido nem mesmo em todo o Ocidente.

Antes da pandemia, para muitos economistas, os principais problemas do mundo eram Dívida pública Em muitos países, por outro lado, fique sob controle inflação econômica Que, de acordo com esta escola de pensamento, nunca deve exceder 2%. mesmo em, União Européia Provou, vítima da mentalidade do Norte da Europa, que a dívida pública não deve ultrapassar 60% e a Banco Central Europeu Manter a taxa de inflação sob controle 2%.

Pelos dados que você forneceu no mês passado Dados de inflação em todo o mundo, Descobrimos que varia desde o índice de deflação anual Japão é igual a -0,10%, no máximo Turquia é igual a + 16,59%.

Em relação à dívida pública mundial, temos pesquisas comprar estoque Que recalculou a proporção da dívida pública em relação ao PIB para as potências mundiais.

Estes são os dez primeiros atualizados para 2020:

Japão: 268,21%, Grécia: 214,29%, Itália: 156,92%, Portugal: 150%, EUA: 136,69%, Bélgica: 121,15%, Espanha: 117,16%, França: 113,16%, Canadá: 106,86%, Reino Unido: 100,87%. Por outro lado, alguns países têm muito pouca dívida, incluindo Kuwait (14%), O Rússia(18%) s Arábia Saudita (31%)

Algo pequeno:

EUA: $ 26,710 bilhões; Japão: $ 12,150 bilhões; China: $ 7,320 bilhões; Reino Unido: $ 3,490 bilhões; Itália: 3,060 bilhões de dólares. O quase engraçado é que, para emitir dívida, tem que haver alguém para comprá-la, ironicamente, quem é, digamos, aquele que tem as maiores proporções da enorme dívida americana? simples: arquivo Japão e a China, Tóquio com Ben 1,120 bilhão de dólares de dívida pública dos Estados Unidos, em comparação com 1,110 bilhão da China, a uma distância segura Reino Unido Com os sóis, por assim dizer, 323 bilhões.

A dependência dos Estados Unidos da China é importante, mas, em todo caso, não é suficiente para fornecer a Pequim uma arma decisiva de chantagem que pode ser usada no jogo da guerra comercial. Na prática, a China poderia ameaçar não garantir uma nova dívida dos EUA ou até mesmo aliviar sua carteira de investimentos, mas essa ação provavelmente terá um efeito limitado (em termos de efeitos negativos sobre os rendimentos dos títulos dos EUA), pagando um preço exorbitante (pelo efeito de preços de ações mais baixos). na carteira após retornos crescentes que se movem na direção oposta dos preços).

Ambas as classificações terão grandes saltos para 2021, porque outras emissões de títulos do governo serão adicionadas para compensar quedas muito acentuadas na produtividade em todos os setores, com quedas significativas no PIB em todo o mundo. A pandemia obrigou os governos a gastar mais dinheiro para proteger suas economias, o que, junto com as restrições e o confinamento forçado da população, teve um forte impacto sobre toda a dívida pública.

Nesse quadro planetário sintético, reaparece a negligenciada questão da economia, que, por não ser uma ciência exata, traz à tona com grande força as duas partes concorrentes nos debates acadêmicos.

Já se passaram alguns meses desde a enorme quantidade de dinheiro que ele está usando Casa branca, Através da Reserva Federal, inundou o mercado financeiro e as taxas de juros ultrabaixas levaram a uma forte aceleração da inflação produzida nos Estados Unidos, atingindo 5% em maio. Na Alemanha, por outro lado, uma taxa como a taxa de câmbio dos Estados Unidos faz o chefe do Bundesbank dar um salto Jens Weidmann Quem, como o ex-Ministro das Finanças capelaEles vivem uma memória triste e amargaHiperinflação alemã durante o República de Weimar Nos anos vinte do século passado.

nos Estados Unidos da America Jason FurmanProfessor M HarvardEle foi o principal assessor econômico do ex-presidente Barack Obama Como Diretor Adjunto Conselho Econômico Nacional Lançar fortes iniciativas de estímulo aos gastos em prol dos pobres e incentivos fiscais corporativos. Um duplo passo levou, com dinheiro público, a uma linha equilibrada que permitia uma boa ajuda aos pobres e incentivos financeiros às empresas que geravam crescimento e empregos. Neste momento crucial ao viajar em grandes quantidades para aumento da dívida pública Ao mesmo tempo, Forte crescimento inflacionário. Foreman disse em uma entrevista recente que não teme que a inflação alta seja horrível, nem vê isso como um problema real. Ele acrescentou que a forte demanda doméstica, devido às fortes injeções de liquidez, certamente excederia a oferta e, para mitigar comparações imprecisas com a crise dos anos 1970, ele disse que o Fed tirou força da experiência daqueles em dificuldades. Anos, ele aprendeu a lição, que nunca mais permitiria que a inflação se aproximasse de 10%, com todo o respeito pelos alemães na Europa.