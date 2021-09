Quando você herda uma casa, temos duas opções: mantê-la e usá-la para fins pessoais ou vendê-la. Se você quiser vendê-la, precisará seguir uma série de procedimentos além de vender a casa.

Todos que desejam vender essas casas rapidamente e sem problemas não devem negligenciar esses aspectos.

Em primeiro lugar, temos de chegar a um acordo com os herdeiros, se não formos os únicos beneficiários da herança. Todos os herdeiros devem concordar em alienar a propriedade, caso contrário, há dois caminhos a percorrer. Você pode decidir vender sua parte da herança e, portanto, a porcentagem da casa própria. Para o direito de preferência (artigo 732 do Código Civil), essa parcela deve ser apresentada aos herdeiros participantes. Se não for encontrado um acordo, é necessário entrar em contato com o juiz, que determinará de forma independente os termos da venda.

Superado o obstáculo dos herdeiros, ou na sua falta, é necessária a apresentação de uma série de certidões de alienação do bem herdado. O primeiro trabalho é submetê-lo aagência de receita Declaração do califado. Este documento é necessário porque atesta a propriedade de bens imóveis que não poderiam ser vendidos de outra forma. Esta declaração deve ser feita no prazo de um ano após o falecimento da pessoa que herdou o bem.

Outro passo importante é a aceitação da herança. Na verdade, não é necessário aceitar ativos consecutivos. No caso de venda de bens imóveis, é aconselhável preparar um documento expressando o desejo de aceitar o bem herdado. No caso de venda do imóvel, são exigidas cópias da aceitação da herança, que também podem ser feitas durante o contrato por notário. Sem a escritura de registo de aceitação, a venda não pode ser concretizada. Para copiar a aceitação da herança, é exigida a apresentação da certidão de óbito do falecido que deixou o imóvel como legado e escritura de herança. Usando esses documentos, você pode vender a propriedade herdada.

aspectos financeiros

Preste atenção, a aceitação da propriedade do imóvel envolve uma série de taxas tributárias, que devem ser levadas em consideração. Isso ocorre porque pode não ser apropriado aceitar ativos herdados. Até porque pode acontecer que, além do original, as dívidas do falecido devam ser herdadas.

Existem impostos a pagar à Receita Federal, equivalentes a 4% do valor cadastral do imóvel se herdam filhos e cônjuges. Este imposto é dedutível 1 milhão de euros. O imposto sobe para 6% no caso de herança de irmãos, com uma dedução de 100 mil euros. Sobrinhos, tios, primos de primeiro grau, sogros e sogros devem pagar 6% de imposto, mas sem dedução. Todas as outras disciplinas devem pagar uma taxa de 8% sobre o valor cadastral sem dedução. Deve também ser paga a taxa hipotecária, igual a 2% do valor cadastral do imóvel e a taxa cadastral, 1% do valor cadastral do imóvel.

Portanto, quem quer vender essas casas com rapidez e sem problemas não deve descuidar desses aspectos. Uma vez realizados todos esses processos, a casa pode ser vendida como qualquer outro imóvel. Se quisermos vender o apartamento rapidamente, aqui está Os quatro segredos para vender a casa por conta própria, com o preço mais alto e no menor tempo possível, sem gastar um centavo. E tome cuidado com esses erros que você nunca deve cometer ao vender essas casas.