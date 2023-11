Ajuste da Forza Italia ao Decreto de Progresso

para Manobra A batalha, mesmo dentro da maioria, está blindada no decreto do progresso. Senadores Força Itália Eles atacam com um pacote de mods pesados ​​que eles levantam mesmo Ótimo bônus. Mas a posição do Tesouro permanece prudente.

Super bônus, EMOs, hipotecas e aluguéis de curto prazo: o que muda para uma casa com manobras. Todas as notícias

Superbonus, FI solicita uma extensão

Além disso, durante semanas e ainda mais nestas horas, o Ministro Giorgetti continua a reiterar aos poderes maioritários as suas preocupações com as finanças públicas, especialmente tendo em conta os efeitos das taxas de juro sobre a dívida e sobre as questões que terão de ser resolvidas no próximo ano sob condições desfavoráveis. condições. Além disso, há duas datas marcadas a vermelho no calendário no horizonte: 17 de Novembro, quando se espera a decisão de rating mais aterradora, a Moody’s, e 21 de Novembro, quando a Europa expressará a sua opinião sobre a manobra italiana. Por todas estas razões, a linha de ajuste permanece zero. É claro que alguns ajustes podem ser avaliados – inferência do Tesouro – mas as manobras rigorosas e os seus equilíbrios, único baluarte para a manutenção das contas, não podem ser derrubados. Todos devem contribuir para a revisão das despesas e fazer poupanças dolorosas mas necessárias para manter as contas em funcionamento. Parece que os pedidos das partes que afectam as contas e, portanto, também os pedidos da Forza Italia, não terão muito espaço.

Super bônus, reduzido para 70% em 2024

Os líderes do grupo Licia Ronzoli e Claudio Lotito estão sendo relançados, antes de tudo, no Superbonus com uma proposta de emenda – idêntica à assinada pelos M5s – que pede a preservação de 110% para quem concluir pelo menos 60% das obras até o final deste ano com a cobertura proveniente do imposto sobre a web. Mas há muitas questões que os azzurri pressionam, como o prémio ao psiquiatra sobre o qual propõem triplicar a verba para 2023, chegando a 15 milhões e destinando 40 milhões a partir de 2024. É uma proposta que, entre outras coisas, no papel apoia toda a oposição que levantou a questão. Foram feitas propostas no mesmo sentido. No entanto, o Ministro Schillaci explicou que está a ser identificada uma solução, pelo menos para o seu funcionamento em 2023.

Frente de aluguel de curto prazo

Outra frente aberta são os aluguéis de curto prazo. Entre as propostas de alteração assinadas por Ronzoli-Lotito, destaca-se a alteração para a introdução do Cin, um código de identificação anti-evasão para alugueres de curta duração. No entanto, especificar que os 26% só se aplicam a partir do segundo apartamento alugado, que ainda pode ser incluído em alteração governamental, não o é. Em vez disso, a proposta do relator da medida, Guido Quintino Leris, apresentada por Fratelli d’Italia, visa resolver o problema das hipotecas com juros bonificados concedidas aos bancários pelas instituições de crédito, puníveis com regras de benefícios adicionais. A proposta estipula que a taxa de desconto a tomar como referência, em cada ano, para o cálculo do limite das prestações adicionais é a que estava em vigor no momento da estipulação ou renegociação do empréstimo e deixa de ser a taxa em vigor no o ano atual.

A associação, em cooperação com a Forza Italia, espera, em vez disso, uma repressão à comercialização de sabores de cigarros eletrónicos ou ainda mais dinheiro para as forças policiais locais. Mas a frente da casa é sempre a mais quente. Especialmente porque a questão dos subsídios de habitação surgiu nas audiências hoje realizadas sobre o orçamento. A ANCE está a soar o alarme sobre um aumento potencial de cerca de 2 mil milhões de dólares em impostos residenciais ao longo de três anos. “Notícias falsas”, segundo Tommaso Foti, líder do grupo Irmandade da Itália na Câmara. Entretanto, os sindicatos insistiram na audiência que não havia medidas para o trabalho, mas também para as pensões. Outro nó está sempre aberto. No entanto, espera-se que lhe sejam introduzidas algumas alterações, a começar pelo alívio da pressão sobre os médicos.

