Gás, da precificação ao armazenamento e racionamento: onde estamos agora?

O mundo é mais seguro quando… União Europeia e Estados Unidos Eu sou uma coisa.” Mt Barack Obama Ele disse essas palavras, quase dez anos atrás, ele definitivamente não poderia imaginar a guerra do “século XX” que ele desencadeou RússiaPara o qual abriu importantes canais de diálogo, mas é certamente um canal crise de energia sim. Na verdade, o ex-presidente dos EUA falou com precisão sobre Gás natural como arma estratégica: um facto que hoje mais do que nunca podemos compreender e testemunhar (entretanto Gazprom ameaça cortes na Europa: o que está acontecendo).

O inverno não espera pela Europaque permanece dividido e não resolvido Teto do preço do gás russo. Na verdade, o Comissão da União Europeia Ele afirma que “não tem moção na mesa” e que a decisão cabe ao conselho. enquanto, indústria europeia Ele se reuniu em Estocolmo para exigir intervenção regulatória no mercado contra o aumento dos preços da energia. “Até o final do ano apresentaremos uma ideia para reformar o mercado de energia.” Apenas uma ideia Até o final do ano: um pouco tarde demais. E por enquanto Um pesadelo de racionamento de suprimentos Tornou-se cada vez mais vivo para os italianos.

o inverno está chegando

A Itália está entre os Estados membros O preço da eletricidade e do gás aumentou muito (aqui Cidades onde as contas de serviços públicos aumentaram mais). Os consumidores reconhecem e acreditam nissoEurostat. Apesar do alerta sobre reservas de metano em função do inverno, ele parece ter sido silenciado dados de armazenamentoMinistro do Meio Ambiente e Segurança Energética, Gilberto Picetto Frattinele disse Três meses difíceis pela frente na frente de energia. No próximo ano, encontrar recursos em função dos meses mais frios será mais difícil porque Reduzir suprimentos russos e potenciais efeitos associados ao preço máximo europeu. Essa é a situação que levou o ministro a propô-lo no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo Um teto de preço nacional para energias renováveis, ou seja, um teto para o preço da energia produzida a partir de fontes “verdes”, que “não têm custos de produção excessivos”. Teto muito alto neste caso: 180 euros por megawatt.

Net de tudo armazenamento de gás na Itália parceiro Outono ameno em média, níveis recordes e maior serenidade nas organizações. As reservas estão estáveis mais de 16 bilhões de metros cúbicos, mesmo após o lançamento oficial da “estação mais fria”. Vamos falar sobre a média nos níveis 2016-2019com consumo contido na segunda metade do outono: Em outubro de 2022, a Itália consumiu 3,9 bilhões de metros cúbicos de gás em comparação com 5,3 bilhões em outubro de 2021 (-25,6%). No entanto, deve-se notar que, de acordo com os dados, a parcela de 16,6 bilhões de metros cúbicos é armazenada Pode cobrir cerca de 31% do consumo de inverno. Tudo isso sem afetar a base estratégica de armazenamento com reserva de 4,5 bilhões de metros cúbicos. Escusado será dizer Os 69% restantes Os que precisamos devem vir de outras fontes, principalmente duas:

produção nacional (4%)

importações (65%)

“Não temos toda essa disponibilidade, Somos um país que consome apenas 76 bilhões de metros cúbicos de gás Até agora, o imposto nacional é de cerca de 3 bilhões. Como resultado, perdemos 73. Beneficiamos de acordos internacionais que podem elevar esse limite “, sublinhou mais uma vez o ministro Becchetto Frattin. Um último número para completar o quadro e entender melhor quanto gás “queima” no inverno na Itália. nos últimos cinco anosapenas nos três meses entre dezembro e fevereiro o consumo estabilizou 26,6 bilhões de metros cúbicosA que se devem acrescentar 7,1 bcm em novembro, totalizando 33,7 bcm. Números que, pelo menos para já, nos colocam “na frente”. Considere também o fato de que Em outubro, nosso país importou 4,96 bilhões de metros cúbicos de gásE a eleição Argélia como importador preferencial (40,3%). Mantendo esse ritmo também entre novembro e fevereiro, a Itália receberá mais 20 bilhões de metros cúbicos de gás, o que permitirá, juntamente com 900-1000 milhões de metros cúbicos e 12 bilhões de reservas não estratégicas, Gerenciamento de demanda em circunstâncias normais (E por enquanto A primeira remessa também chega de Moçambique).

Vamos enfrentar racionamento?

Entre os números e o do existe o mar (o Mar Mediterrâneo), literalmente. Neste momento, o medo dos contribuintes é que possamos nos deparar com um racionamento de abastecimento, com possibilidade de aquecimento da casa por dias e períodos de tempo específicos. Mas este é realmente um cenário provável? Uma resposta foi fornecida Presidente da Nomisma Energia, Davide Tapparellià revista Limão. “A menos que a paz com a Rússia seja estabelecida ou seja anormalmente quente durante todo o inverno, o que pode levar a outros problemas, Nos próximos meses teremos que racionarAssim o pesadelo de muitos se torna realidade: “Acima de tudo O negócioentão, para Edifícios públicos E do ponto de vista de ai Unidades habitacionais privadas, o que limita os tempos e temperaturas de aquecimento. No final em famílias. Até que ponto devemos fazer isso Vai depender das temperaturas“.

Em risco de crise também está o abastecimento de luzConsiderando que o sistema de geração de eletricidade é 50% dependente do gás. Reduzir significativamente o consumo significa cortar fornecimento de plantas, com consequente diminuição da obstetrícia”, confirma Tabparelli. A tudo isto se juntará outro problema: Nem todo o gás armazenado está disponívelPorque sob uma certa pressão de depósitos fica difícil retirá-los e entrar na rede. Portanto, a quantidade real de metano deve ser considerada um pouco menor do que os níveis reais.

No entanto, a Itália também corre o risco de grandes problemas orçamentais. A ajuda do governo Meloni contra a energia exorbitante deve ser capaz de cobrir toda a estação fria, porém A partir de abril, estaremos de volta à estaca zero novamente Também no que diz respeito às reservas de gás. Juntamente com o limite de preço padrão, uma nova corrida de suprimentos será desencadeada – com Estados Unidos, Catar e Noruega Na pole position para fazer negócios conosco – mas mais do que isso, pode-se optar por reduzir o consumo por meio do racionamento. De acordo com muitos especialistas, a solução mais urgente deve ser baseada em Medidas voluntárias de economia de energiaTente não reduzir a atividade econômica. Não é um caminho fácil passar por um auto-racionamento.

Um limite de preço realmente reduz as contas?

A proposta da Comissão Europeia sobre o teto do preço do gás a 275 euros por MWh Caiu em ouvidos surdos, porque ninguém gostou. Nem aos Estados-membros que pediram o fim da negociação nem aos que se opuseram por princípio à intervenção no mercado. Para os conhecedores, os estudos do Berlaymont Palace Criação de um Fundo Comunitário para ajudar os países que mais lutam para subsidiar suas contasEnquanto Gazprom Ele ameaça cortar os últimos suprimentos Que ainda passam pelos gasodutos ucranianos.

Esta questão causou uma divisão dentro do sindicato Dois lados opostos: de um lado Itália, França, Espanha, Polónia, Portugal, Grécia Juntamente com outros 9 países que exigem insistentemente um teto de preço; por outro lado Alemanha Para representar a oposição de medida, com ao lado Áustria, Dinamarca e Holanda. Mas e se limitar os preços da energia não for a resposta, mas apenas outro problema? Especialistas consideram que o limite é de 275 euros por MWh Muito alto para defender famílias e empresas De aumentos devido à especulação e medida em retrospectiva em comparação com os preços insanos do verão passado.

Apesar das diferenças, todos os Estados membros concordam que a proposta de Bruxelas resolve Termos certamente irrealistascomo o mínimo (considerado muito alto), métodos de ativação, que estipulam que a oferta permaneça acima de € 275 por MWh por duas semanas consecutivas e que o spread com benchmarks globais de GNL não seja inferior a € 58 por MWh por dois 15 dias consecutivos . nem em agosto Durante a crise do gás, essas condições foram atendidas. Mesmo apoiadores leais como Alemanha E a holandês Eles descreveram a hipótese como Um título de ações de “alto risco”“completamente fora do lugar” e capaz de afetar negativamente os mercadosmovendo cargas de GNL para longe dos portos europeus.