Tirando a Black Friday, o show é todo vermelho Um supercarro extremamente raro da Ferrari está em leilão

Comprar uma Ferrari assim? Não é uma oportunidade duas vezes na vida. O preço deste supercarro só pode ser comparado com sua raridade no mercado: é por isso que os entusiastas brigam por ele.

Nós sabemos disso agora cópias limitadas de alguns modelos Ferrari cara Como poucos outros carros no mundo. Alguns até quebraram recordes de leilões reais há algum tempo. Este, por exemplo, não será o mais caro no sentido absoluto, mas sem dúvida está muito além das possibilidades de muitos motoristas italianos, visto que se acredita: custa tanto quanto uma vivenda de luxo à beira-mar.

sempre ela…

Há uma razão pela qual entre os muitos fabricantes italianos que alinharam supercarros memoráveis ​​como Maserati, Pagani e Lamborghini ao longo dos anos e poderíamos mencionar mais, mesmo entre as empresas menos conhecidas que talvez operem como empresas artesanais, existem Sempre e de qualquer maneira Ferrari Para desencadear um entusiasta de supercarros quando um de seus carros é colocado à venda online ou em um leilão organizado.

A casa italiana definitivamente vale a pena Sua excelente reputaçãoObrigado, continue assim regras rígidas Os clientes devem respeitá-lo sem dúvida, mas pode-se argumentar que alguns ruivos são mais desejáveis ​​do que outros. Por exemplo, as várias versões do 250 estão entre os carros mais caros do mundo, com preços superiores a US$ 10 milhões por unidade. Um hoje custa muito caro, por exemplo.

edição limitada

Ele ocupou o lugar de um carro lendário como o Ferrari F40, que representava sozinho o supercarro europeu com suas linhas distintas e desempenho brutal para a época – mas também para hoje! Não foi de forma alguma uma tarefa fácil. Talvez também para isso levou Ferrari Duas decisões inteligentes Na década de 1990: seu herdeiro não o teria substituído imediatamente, mas gradualmente … e teria sido uma estrada de Fórmula 1 do ponto de vista do motor.

o poderoso Ferrari F50 Desde 1992, continua sendo um dos supercarros mais impressionantes lançados nos anos 90 e, em um sentido amplo, uma das Ferraris com maior apelo ao cliente que encontramos entre seus compradores. Muitos pilotos profissionais Incluindo Tiff Needell, que também possui um GP oficial de Fórmula 1 na temporada de 1980 no lugar de Clay Regazzoni: “Não há diferença entre este carro e a Fórmula 1”Needle disse sobre o F50.

Custa como uma villa…

Com uma reputação semelhante e apenas 349 exemplares produzidos em poucos anos, o F50 é justamente um dos animais mais raros e procurados no mercado de cavalos empinados usados ​​com preços milionários. O carro afinal Não era para todos Com um motor V12 de 520 cv, um chassis que precisou de 2.000 horas de trabalho até ver a luz e a falta de sistemas como o ABS deixaram claro que o carro se destina a uma clientela muito exigente…

Acontece que um exemplar vai a leilão nesta Black Friday direto da pátria dos supercarros americanos: Miami, a terra dos pântanos, dos flamingos e dos carros esportivos que… Ele vibra ao longo da orla Sob o sol escaldante do verão. Claro, é inverno, mas quem se importa: você sempre pode guardar o carro como uma surpresa de verão para seus amigos.

O supercarro da foto é original e vem com toda a documentação necessária incluindo número de série 008/349, na prática deveria ser o 8º exemplar já produzido, número de série do motor certificado e acima de tudo um certificado de 2014 no Ferrari Red Book que Inclui todos os carros Da produção caseira.

Agora, vamos aos pontos fracos: você não levaria este carro para casa para aproveitar os descontos de 30% da Black Friday e isso é fato. Mas, mesmo com as vendas, absorver gastos projetados de US$ 5,5 a US$ 6,5 milhões não será tão fácil. Vamos deixar para Elon Musk e Jeff Bezos competir neste Uma obra-prima sobre rodas, por este tempo. Talvez a próxima liquidação de verão seja o momento certo.