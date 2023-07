Economizando água e sendo extremamente seco, Arrigoni vence em prova independente

Novas confirmações da qualidade e eficiência das soluções da Arrigoni vêm de fora dos Alpes, não apenas para proteção efetiva contra insetos e doenças, mas também para sombreamento das culturas e consequente economia de água. Os resultados de um teste de três anos realizado em Biltzheim, na província do Alto Reno, provam que a linha Prisma® Arrigoni é a mais eficaz e eficiente em termos de sombreamento garantido das culturas (principalmente tomates). Reduzindo assim a necessidade de irrigação em até 50%. Dentro das estufas do Prisma, a queda de temperatura chegou a ser 10°C menor do que no túnel de controle.

Com as mudanças climáticas em andamento e as temperaturas globais subindo, a agricultura do futuro também é chamada a desempenhar seu papel. O sombreamento de estufas, nesse contexto, é uma tecnologia que vem se tornando uma necessidade em telhados cada vez maiores. De facto, por um lado, a adoção de suportes semelhantes reduz o consumo de água e as perturbações fisiológicas nas culturas existentes. Por outro lado, o sombreamento ajuda a manter a temperatura abaixo de um limite crítico, o que permite melhorar as condições de trabalho nas estufas.

A experiência foi apoiada durante 2022 no âmbito do programa Acse, patrocinado pelo governo, Ademe (Agência Francesa para a Transformação Ecológica), Grand Est e Climaxion (Programa Ademe de Apoio à Transição Energética e Integração Económica).

O estudo de 2022 em Biltzheim avaliou a eficácia de novos produtos de clareamento, que por sua vez foram comparados à linha Arrigoni Prisma. Notavelmente, tudo aconteceu durante o verão mais quente e seco já registrado, não apenas na França, mas também na Itália, Bélgica, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Espanha, Suíça e Reino Unido, diz o relatório.O Estado do Clima na Europa 2022Criado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pelo serviço de observação da Terra da União Europeia, Copernicus.

Prisma – confirma o referido estudo – continua a ser o método mais vantajoso: de facto, permite reduzir as temperaturas em cerca de 10 graus Celsius no pico de calor em comparação com um túnel não sombreado. A sua implementação é simples e rápida e, ao contrário dos produtos de branqueamento, reduz a mão de obra necessária, embora, ao contrário, para processos de clareamento contínuos.

Os números que surgiram durante o teste também indicam que a diferença entre o Prisma e um produto clareador pode ser dobrada. “Túneis branqueados – explica o mesmo estudo – permitem uma queda de temperatura de cerca de 5 a 7 graus, dependendo do túnel.” Em suma, é claramente inferior aos 10 graus garantidos pela gama Arrigoni Prisma.

“É com grande satisfação – enfatiza Paolo Arrigoni, CEO da Arrigoni – que recebemos o resultado deste teste, que foi realizado de forma totalmente independente. Ele mostra que nossos investimentos em materiais e alta tecnologia para proteção de cultivos produzem soluções verdadeiramente proativas, capazes de para oferecer respostas eficazes mesmo em situações cada vez mais extremas O estatuto do Prisma é simbólico, na verdade é um investimento pelo menos a médio prazo, uma vez que tem uma duração garantida de até cinco anos.

No final de 2022, Arrigoni apresentou, por ocasião da última edição da Eima, os resultados da pesquisa sobre sombreamento e consequente economia de água realizada entre abril e outubro de 2022 no campo experimental da coleção localizada em Potignano, na província de Bari Nesta ocasião, foram testadas as coleções Fructus®, Protecta® System, Prisma®, Robuxta® e Arricover®, ou seja, todos os pneus mais populares produzidos pela Arrigoni.

Também naquela ocasião, Prisma comprovou sua total eficácia nessas condições, trazendo a economia de água em cultivos de interior entre 40 e 50% em relação ao campo aberto.

