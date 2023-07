Férias de verão, importantes e novas sentenças de veto a aprender que modificam as regras, direitos e deveres

Quais são as sentenças importantes e novas nas férias de verão do veto para saber que altera as regras, direitos e deveres? As férias de trabalho são um direito inalienável dos trabalhadores que os empregadores não podem negar aos seus trabalhadores porque permitem a necessária recuperação psicológica e física do trabalhador, necessária ao bom e correto desempenho do seu trabalho.

Se um empregador ou empresa rejeitar o pedido de licença de um trabalhador, eles estarão sujeitos a penalidades. A regulamentação em vigor prevê, de facto, o não gozo das férias mínimas estatutárias, ou seja, 4 semanas no prazo legal ou o período mais alargado determinado por convenções coletivas, e multa administrativa de 120 a 720 euros de 480 a 1800 euros se a violação diz respeito a mais de 5 trabalhadores ou um evento em pelo menos 3 períodos de referência.

A coima aumenta de 960 para 5.400 euros, não sendo permitida qualquer redução da prestação, se a infração envolver mais de 10 trabalhadores ou ocorrer em pelo menos 5 períodos de referência. Os valores reportados aumentam ainda mais se nos últimos três anos o empregador já tiver aplicado sanções administrativas ou criminais pelas mesmas infrações.

As férias de verão podem ou não ser impostas ao trabalhador pelo empregador

As regras da licença de verão para os trabalhadores em caso de despedimento são as estipuladas na decisão de cassação

Quando o direito a compensação por férias for acionado de acordo com a denúncia

Quando for cometido o crime de posse de objectos desnecessários durante as férias

As férias de verão podem ser impostas pelo empregador ao empregado ou não

Uma das recentes decisões do Tribunal de Cassação estabelece que o empregador não pode impor o período de férias de verão ao trabalhador Para usá-lo, sem concordar e informar a decisão.

Portanto, a cassação confirmou a ilegalidade do comportamento de empresas, firmas e empregadores que decidem unilateralmente colocar os trabalhadores em licença. Com efeito, as modalidades de colocação e comunicação de férias do trabalhador devem ser sempre de molde a permitir-lhe usufruir do período de descanso tendo em conta os seus interesses, bem como as necessidades da empresa.

As regras da licença de verão para os trabalhadores em caso de despedimento são as estipuladas na decisão de cassação

Outra decisão foi emitida recentemente Tribunal de Cassação Prove que As licenças involuntárias decididas pelo empregador para funcionários após demissões serão reintegradas aos trabalhadores.

De facto, as férias de verão devem ser sempre organizadas e comunicadas de forma a permitir aos trabalhadores um descanso do stress das obrigações laborais e não antes ou durante os despedimentos, pelo que quando o empregador não cumpre estas regras, deve devolver o trabalhador a férias forçadas e permitir-lhe usufruí-las quando bem entender, mas sempre de acordo com as necessidades do negócio da empresa.

Quando o direito a compensação por férias for acionado de acordo com a denúncia

Outra decisão do Tribunal de Cassação especifica, no entanto, quando e quais Casos em que a compensação de férias deve ser reconhecida. De acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, de fato, o diretor da administração pública, mesmo que tenha autoridade limitada para regular autonomamente o uso do período de férias, findo o vínculo empregatício, deve reconhecer a indenização em seu lugar. de férias quando a administração do empregador não provar que convidou o trabalhador a gozar as férias devidas e tomou providências para permitir o gozo efetivo das mesmas.

Por cassação, a compensação por férias não gozadas tem caráter punitivo, pois representa o pagamento de serviços imerecidos e não reembolsáveis ​​de certa forma.

O único caso em que o subsídio de férias do trabalhador não pode ser reconhecido é quando o departamento em que trabalha e o empregador fornecem, em tribunal, prova de que o tempo que está a ser oferecido e a organização competente para gozar as férias, mas não utilizadas pelo trabalhador.

Quando for cometido o crime de posse de objectos desnecessários durante as férias

Em seguida, uma decisão específica do Tribunal de Cassação declara É crime para certas categorias de trabalhadores se, durante as férias de verão, tiverem coisas relacionadas com o trabalho do trabalhocom especial referência à força policial.

Conforme explicado pela Cassação, incide o crime de posse ilegal de coisas, especialmente para funcionários das Forças Policiais, da Guardia di Finanza e similares se durante o período de gozo de férias, sem estarem envolvidos em nenhum serviço, eles têm um flashing luz como as usadas pela polícia, colocando-as no teto do carro, o que constitui uso indevido do dispositivo, mesmo que por pessoa legítima.