Portugal inaugura a maior ponte tibetana do mundo – SiViaggia

A maior ponte pedonal suspensa do mundo foi inaugurada em Portugal. O 516 Arocca (“Arco”) tem 175 metros de altura, 516 metros de comprimento e 1,20 metros de largura. É um feito de engenharia perfeito para aventureiros corajosos.

Na verdade, com mais de meio quilómetro de comprimento, é a ponte pedonal tibetana mais longa de sempre, um recorde anteriormente detido pela Ponte Suspensa Charles Kuhnen, na Suíça.

Esta obra, realizada com cabos e malhas metálicas que permitem a quem caminha por ela vislumbrar a natureza sob os pés, está suspensa entre duas torres de betão em forma de “V”, com cerca de 35 metros de altura, e no centro apresenta uma ligeira depressão. Típico para este tipo de ponte. Quem decidir aventurar-se neste passeio “no vazio” com vista para o rio poderá fazê-lo Aproveite as vistas deslumbrantes Aproveite o Rio Paiva que atravessa o vale, a deslumbrante Garganta do Paiva e a Cascata de Águera. Vai parecer que ele está andando suspenso nas nuvens. Esses dez minutos serão os mais aventureiros da sua vida.

A ideia da ponte pênsil, desenhada pelo atelier de arquitetura Itecons e financiada por fundos europeus, nasceu em 2016, mas a construção só começou um ano depois. Após três anos de obras e uma mudança de local devido a problemas geológicos que dificultaram a construção da obra, a ponte é agora uma realidade e deverá ter uma abertura limitada ao público já em Novembro. Marcação online.

Assim, a Ponte 516 Arauca terá como objetivo promover e valorizar o património cultural e natural desta região de Portugal, não muito longe do Porto, e a biodiversidade do parque, bem como dar um importante impulso à economia de toda a região. região. Mas isto não é tudo. A ponte tornar-se-á também um verdadeiro cartão de visita de Portugal e da sua grande inovação em projetos de engenharia civil.

Visitar Arauca é mergulhar na natureza mais autêntica: aqui está Arauca Geopark, um parque reconhecido pela UNESCO Em 2009 pelo seu património geológico de excepcional importância. Este autêntico museu ao ar livre é também o local ideal para quem pratica algumas atividades desportivas como canoagem, caiaque e escalada. Perto de Arauca encontram-se as praias dos rios Areño e Vão e as aldeias de Alvarenga, Canelas e Espiónca.