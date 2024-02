O bônus da gasolina para 2024 está chegando à medida que os preços sobem, o que sabemos sobre isso?

o Os preços da gasolina estão subindo: Na maioria dos distribuidores o limite já foi ultrapassado 2 euros por litro O suficiente até para me tocar 2,50 euros Em alguns casos (felizmente) isolados.

Uma situação que se enquadra perfeitamente com a chegada de A Novo bônus de gasolinaEmbora ainda haja alguns esclarecimentos a serem feitos a esse respeito. Na verdade, em 2023 entra em vigor Dois bônus diferentes para gasolina e outros combustíveis:Nós tivemos isso 200 euros Que pode ser pago pelo empregador que lhe paga aproximadamente 80 euros Para benefício das famílias que receberam o cartão que lhe foi atribuído.

No entanto, não há redução dos direitos aduaneiros 25 centavos de desconto Fornecido pelo governo Draghi Não renovado Após o prazo de 31 de dezembro de 2022.

Neste ponto é justo perguntar O que acontecerá em 2024 Já que o aumento dos preços dos combustíveis parece não querer parar.

Suspensão do prémio de combustível pago pelo empregador

Com a última lei orçamentária Não renovado Um prémio de 200 euros pago pelos empregadores aos seus empregados, que entre outras coisas já está em 2023 Tornou-se menos conveniente Porque não eram devidos impostos sobre o valor desembolsado enquanto as contribuições para a Segurança Social tinham de ser pagas.

Este ano, portanto, Não há possibilidade Para conhecer o funcionário Bônus de combustível isento de impostosIsto sem prejuízo do facto de o empregador ser livre de apresentá-lo, bem como de concordar com o pagamento de impostos e contribuições.

O que, claro, faz com que Menos convenienteO que limita as chances de ser reconhecido pelos empregadores.

Bónus gasolina e combustível, de momento só existe o cartão designado para si

Atualmente, o único bônus e combustível esperado para 2024 é aquele que será pago durante o ano Um cartão personalizado para vocêÉ um procedimento destinado às famílias que têm ISEE menos de 15 mil euros Que não beneficiam do apoio de outro país.

Até agora, o cartão entregue em 2023 ainda pode ser utilizado, de acordo com a alteração feita com… Decreto Energético (n. 131 de 2023) também pode ser usado Fabricação de combustível Como alternativa, compre ingressos para a temporada de transporte público.

Gasolina, gasóleo, GPL: mesmo que queira Todo o dinheiro Disponível no seu cartão atribuído pode ser gasto em combustível, desde que o faça Até 15 de março nas próximas.

Então vai começar Novos procedimentos de nomeação Levando em conta as famílias que ISEE 2024 até 15 mil euros. Em detalhe, deverão ser atribuídos também este ano um milhão e 300 mil cartões, num total aproximado de 100 mil cartões. 460 euros.

O dinheiro pode ser gasto, como aconteceu no ano passado, na compra de alimentos, bem como em gasolina ou reabastecimento com outros tipos de combustível. A certeza só virá com a publicação do decreto executivo que o Ministro da Agricultura terá de assinar com o Decreto Business and Made in Italy, mas a sensação é que graças ao aumento dos preços dos combustíveis, o governo confirmará plenamente o trabalho de o papel.

Assim, dos 460€, ou um pouco menos, que chegam, tudo pode ser usado para fazer combustível, dando a algumas famílias um apoio viável em que podem contar.

Haverá mais recompensas de gasolina chegando?

Depois de chegar o bónus de gasolina integrado no seu cartão, não deverá haver, pelo menos por enquanto, mais medidas de combate ao preço dos combustíveis.

O problema é sempre o mesmo: Falta de recursos O que, por exemplo, não permite ao governo reduzir significativamente os direitos aduaneiros (dos quais Giorgia Meloni beneficiou diversas vezes quando estava na oposição).

Com o cartão personalizado chegando para você nos próximos meses, o governo acredita ter feito exatamente isso eu fiz o suficientePelo menos de acordo com as suas capacidades económicas, para garantir apoio pelo menos às famílias mais necessitadas.