O salmão é um peixe que pertence à família Salmonidae. Vive nas costas do norte da Europa e no lado atlântico da América; Os rios sobem para se reproduzir durante os meses de inverno. O salmão tem carne muito macia e tem um sabor distinto e tenro. A fórmula do Salmon Flask é muito fina e alongada com uma extremidade cônica.

Cor e aparência variam dependendo da variedade. O macho pode atingir grandes dimensões de até 150 cm de comprimento e 36 kg de peso. Por outro lado, a fêmea mal ultrapassa os 120 cm para um peso de 20 kg. Geralmente, vivem de 4 a 6 anos e esporadicamente atingem o limiar dos 10.

Quanto salmão você pode comer por dia? resposta do especialista

O salmão, consumido como alimento, faz parte do primeiro grupo alimentar básico. Do ponto de vista nutricional, o seu consumo visa atingir as rações recomendadas de várias substâncias como: proteínas, sais minerais, várias vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina A e ácidos gordos essenciais. Na dieta, o salmão pode ser consumido semanalmente e, portanto, não diariamente.

Uma porção de 150-250g, no máximo a cada 2-3 dias, é realmente suficiente para atender aos critérios básicos de uma alimentação saudável e correta. A este respeito, é necessário especificar que é sempre desejável manter uma certa variabilidade na dieta. Ou seja, é melhor evitar consumir apenas salmão, eliminando outros produtos derivados do pescado, pois também contém alguns aspectos que não são totalmente positivos ou questionáveis.

Deve-se dizer também que o salmão é um alimento rico em gordura e, de fato, é recomendável medir as porções com cuidado e evitar sua presença em receitas ricas em gorduras condimentadas, principalmente se você estiver acima do peso. Não esqueçamos que o salmão é um alimento rico em proteínas de alto valor biológico, ou seja, contém um conjunto de aminoácidos importantíssimos e é muito bom em grandes quantidades.

Este aspecto mencionado acima é particularmente bem-vindo por atletas e fisiculturistas. Finalmente, para pessoas sem complicações, o salmão é sempre relevante na dieta de qualquer forma, enquanto para mulheres grávidas é necessário cozinhá-lo para remover o risco de contaminação microbiológica.