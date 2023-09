Sepse, uma morte a cada 2,8 segundos em todo o mundo. Dados da Itália

Os casos de sepse estão aumentando na Itália. Alguns estudos indicam que o número de atestados de óbito indicando septicemia aumentou de 18.939 em 2003 para 49.010 em 2015 (de 3% para 8% de todas as mortes registradas nos últimos anos) por ocasião do décimo primeiro Dia Mundial da Sepse. “Aproximadamente 47 a 50 milhões de casos de sepse ocorrem a cada ano no mundo, dos quais apenas 20% ocorrem no hospital. Globalmente, 1 em cada 5 mortes estão relacionadas à sepse, para um total de pelo menos 11 milhões de mortes anualmente. Isso equivale a a uma morte a cada 2,8 segundos.” “Até 50% dos sobreviventes” sofrem “efeitos de longo prazo conhecidos como síndrome pós-sépsis”, com “consequências físicas, cognitivas e psicológicas contínuas”. A recuperação pode levar meses ou anos: “A sepsis representa um grave problema de saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento – especifica o ministério – mas também no nosso país”.

Tecnicamente, de acordo com a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva (Esicm) e a Sociedade de Medicina Intensiva (Sccm), sepse significa “uma disfunção orgânica com risco de vida devido a uma resposta inadequada do hospedeiro à infecção. A sepse ocorre em resposta à infecção. ” É uma infecção que danifica tecidos e órgãos e pode causar choque, falência de múltiplos órgãos e morte, especialmente se não for reconhecida e tratada prontamente. Algumas pessoas correm maior risco de desenvolver sépsis, por exemplo, pacientes com doenças pulmonares, hepáticas ou cardíacas crónicas, pessoas que não têm baço ou que têm um sistema imunitário enfraquecido, crianças com menos de um ano de idade e adultos com mais de 60 anos. anos.” Além disso, “pacientes com doenças neoplásicas têm um risco 10 vezes maior de desenvolver sepse do que pacientes sem câncer”.

“40% dos casos de sepse – continua o ministério – são representados por crianças menores de 5 anos. Nos países industrializados, a “sepse” pode causar a morte de 3-4% dos recém-nascidos e até 24% dos recém-nascidos nascidos nos países em desenvolvimento. A cada aproximadamente 680.000 mortes neonatais devido à sepse ocorrem em todo o mundo, com riscos particularmente elevados na Índia, Paquistão, Nigéria, Congo e China. A sepse neonatal também pode levar a manifestações clínicas graves, muitas vezes associadas à incapacidade a longo prazo e irreversível. Entre os fatores de risco , o Ministério aponta “fumar, porque aumenta o risco de infecções respiratórias. Muitos pacientes com sepse – confirma o Ministério – precisam de transfusões de sangue ou hemoderivados. Por isso, ter uma reserva de sangue segura é importante para combater a doença “contra a sepse”.

O Ministério da Saúde explicou que o Dia Anti-Sepse visa “aumentar a consciência pública sobre o problema e melhorar a sua prevenção, reconhecimento e tratamento clínico”.

Organizações internacionais como ESICM e SCCM, ou a Associação Mundial de Saúde (WHA) e a Global Sepsis Alliance (GSA), destacam a necessidade de “melhorar a prevenção de infecções para combater a sepse através de: realização de higiene frequente e correta das mãos; e desinfecção cuidadosa das mãos. ” Implementar medidas de prevenção e controlo de infeções (prevenção e controlo de infeções, PCI) em ambientes de cuidados, atualizar regularmente os profissionais de saúde sobre PCI e infeções resistentes aos antimicrobianos, disponibilidade de ambientes de parto seguros e limpos e utilização das vacinas disponíveis.

“Documentos recentes – conclui o Ministério – descrevem o uso de novos antibióticos para tratar a sepse. Biomarcadores específicos podem ser usados ​​para o diagnóstico precoce da sepse neonatal.”