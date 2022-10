Carabinier atira no comandante e se tranca no palácio

Ele atirou no general e depois se trancou dentro do palácio. Aconteceu na tarde de quinta-feira, 27 de outubro de 2022, na estação Carabinieri de Asso (na província de Como). Segundo informações iniciais, o brigadeiro Antonio Milia pode ter disparado contra Toriano Furceri com sua arma de serviço. , o ex-comandante da estação Bellano. O soldado então se barrica no quartel. “Eu o matei”, teria gritado o brigadeiro com o corpo de seu chefe ao seu lado, segundo algumas testemunhas: o soldado foi internado, recebeu alta e ficou internado na ala psiquiátrica do Hospital Sant’Anna, em Como. Após vários meses de recuperação. Julgado apto para o serviço pela Comissão Médica do Hospital, ele havia retornado ao serviço há alguns dias e atualmente estava de licença.

A área de tiro foi cercada e blindada por numerosos carros de carabinieri para impedir que alguém se aproximasse do palácio. Entretanto, a equipa de intervenção especial da Arma, Zis, sediada em Livorno, também interveio no local. Dentro do quartel onde Milia morava, havia um terceiro soldado.

Acusações contra Furceri nas paredes de Bellano

Furceri, 58 anos, casado e pai de três filhos, como brigadeiro, trabalhou no Lago Lecco por dezessete anos, retornando após uma experiência em sua cidade natal, Palermo, e os anos Novana na Compagnia di Merate; Em Asso, por outro lado, ele só chegou em fevereiro de 2021: uma transferência era necessária pela aparência de alguns personagens Nas paredes da cidade de Upper Lake Lecco até o final de 2020.