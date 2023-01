“Matchfixing”, Benfica e o presidente Manuel Rui Costa-Corrier.

Desligado Equipe editorial on-line

O Judiciário de Portugal, que já ordenou a prisão do ex-presidente Luis Felipe Vieira em 2021, voltou-se agora para atacar a direção do clube. O ex-campeão da Fiorentina e do Milan também está à vista

O clube desportivo da conhecida equipa portuguesa de futebol Benfica e o mandato 2016/2020 e membros do conselho de administração ainda em funções abriram uma investigação judicial, anunciou um jornal português. Os primeiros rumores da imprensa foram confirmados pelo clube desportivo. Entre os suspeitos está Manuel Rui Costa, que jogou muitos anos em Itália, primeiro na Fiorentina e depois no Milan.

Ele também é atualmente o presidente do clube Em substituição de Luís Philippe Vieira, Ele já havia renunciado no verão de 2021 após ser preso como parte de outra investigação por fraude e sonegação de impostos.

Na presente investigação, desde que os investigadores examinaram os emails pirateados, o Benfica tem sido acusado de ter beneficiado de resultados fraudulentos em vários jogos. A declaração do clube declara total abertura à cooperação com as autoridades competentes. Manuel Rui Costa tornou-se treinador do mesmo clube em 2008, após uma longa passagem pela camisola do Benfica no início da carreira. Nestes anos, chegando à presidência em 2021, O ex-jogador da Fiorentina e do Milan levou a equipa à vitória: 6 campeonatos, 2 Taças de Portugal, 7 Taças da Liga e 4 Supertaças de Portugal.