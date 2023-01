Treinador lembra de Vialy e provoca Leo

No conferência de imprensa Antes da partida com RomaEstevão pinos Ele mostrou sua própria confiança e variou em toda a linha MilãoComo um grupo e como uma organização (especialmente na questão Atualizar Desligado Leão), mas as condições são decepcionantes Mignon. O treinador também não deixou de evocar a memória de Gianluca Willy.

Memória de Milão, Beoli e Willi

Apenas a memória de Willy Primeiro tópico abordado pinos Na coletiva de imprensa anteontem Milão-Roma. “Joguei no sub-21, nos enfrentamos muitas vezes, muitas vezes o marquei – palavras dele -. 2023 não começou bem, estamos perdendo um campeão no esporte e na vida por todos os valores que ele sempre transmitido. Uma pessoa generosa, perfeita, determinada, coerente. Lamento profundamente, suas minhas mais profundas condolências à família e entes queridos. Willie foi muito.”

Milan estava com o coração partido por Beoli Mignon

Seguindo para a corrida RomaPioli mostrou grande confiança em si mesmo Milão, foi convidado para disputar uma partida de alto nível contra um adversário perigoso. “A Roma é uma equipe forte, bem construída, completa – disse Pioli. Combina uma boa construção esportiva com a carroceria. Uma equipe vencedora.entre E nós realmente apreciamos isso. E então estamos com a nossa vontade. Após 50 dias voltamos a San Siro e o faremos com muita paixão.

O técnico pediu mais determinação à sua equipe para evitar sofrimentos como na final Salerno. “Podemos fazer melhor nos momentos finais, sabemos o quanto é importante bloquear as partidas, somos uma das equipes que mais marcam no início da partida, mas pela qualidade dos meus jogadores é preciso fazer alguns gols. Mais gols”.

Para Pioli, o verdadeiro grande problema do Milan está ligado Recuperação Por Mike Mignon. “Não temos prazo, vamos com as avaliações feitas pelo staff – admitiu o treinador -. Não podemos dizer hoje se será em 2-3-4-5 semanas. O Mike tem o nosso apoio, ele quer jogar de novo, mas sabe respeitar o tempo, porque o músculo “Sem resposta. Não sei quando vamos recuperá-lo.”

Milan provoca Pioli Leo

Pioli não evitou um dos assuntos mais delicados da casa em Milão: o Atualizar Por Rafael Leão. “É um período muito quente porque ele tem que jogar bem – palavras dele -. Você não precisa me pedir uma atualização, mas outras pessoas. Não falamos sobre o contrato com o menino, falamos sobre o campo , falamos do jogo de amanhã. Ele sabe que tem de continuar assim, de forma decisiva em todos os jogos. Tem capacidade para atuar.”

Salerno havia dito que Pioli Leo ainda não podia ser definido modelo. “Para se tornar um, ele tem que jogar todos os jogos como fez em Salerno. Ele jogou um jogo sério, completo, com qualidade e atitude que lhe permitiu ficar no jogo por 95 minutos com e sem bola. Rafa tem muitos passos para a frente, ele tem que ser decisivo e tem que ser consistente. Acho que ele entendeu isso.”