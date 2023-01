Loteria Itália, aqui estão 5 bilhetes dourados. Primeiro prémio de 5 milhões de euros em Bolonha – Crónica

Aqui estão as séries e os números dos cinco primeiros bilhetes sorteados na primeira categoria da Lotteria Italia, ganhando prêmios que variam de 1 a 5 milhões de euros.

Primeiro prêmio 5 milhões de euros: Contínuo D 271862 Vendido em Bolonha

Segundo prêmio de 2,5 milhões de euros: Contínuo L 486158 Vendido em Roma

Terceiro prêmio de 2 milhões de euros: Contínuo L 349605 Vendido para Fonte Nuova (Roma).

Quarto prêmio de 1,5 milhões de euros: Contínuo E 004737 Vendido em Roma

Quinto prêmio de 1 milhão de euros: Contínuo L 492408 Vendido em Farma

A comissão, ao final da reunião, decidiu destinar para a execução das medidas relativas às loterias distribuídas adiadas 195 prémios totais totalizando 16 milhões e 211 mil euros Este ano para a Lotteria Italia. O anúncio foi feito pelo Adm.

eles são 5 prêmios de primeira classe: Primeiro prêmio 5 milhões, segundo prêmio 2,5 milhões, terceiro prêmio 2 milhões, quarto prêmio 1,5 milhão, quinto prêmio 1 milhão.

dez eu Segundo tipo de presentes De 50 mil euros, são 180 O terceiro tipo A partir de 20 mil euros.

Para esta edição do sorteio, o comitê decidiu atribuir mais 30 prêmios de terceira categoria do que no ano passado. Um total de 111.000€ foi atribuído aos retalhistas onde foram adquiridos os bilhetes premiados. Uma lista de bilhetes premiados está disponível no site adm.gov.it.

A Lazio foi confirmada como a região rainha das vendas para a edição de 2023 da tradicional loteria italiana. Dos mais de seis milhões de ingressos vendidos em toda a Itália, um em cada seis (1.118.190) foi vendido nas várias províncias do Lazio – aparentemente – Um total de 871.430 ingressos foram vendidos para Roma. Lombardia (959.400 ingressos) e Campânia (583.840) encabeçam a lista de regiões consideradas sortudas pelos jogadores. Um total de 6.013.665 ingressos foram vendidos este ano, cerca de 400.000 a menos que no ano passado, marcando um sinal de recuperação competitiva. As vendas de ingressos online também aumentaram este ano. Uma prática cada vez mais difundida para uma competição com um legado histórico. 101.445 cupons foram divididos online, cerca de 27.000 a mais que no ano passado.

Não é por acaso que a maioria dos bilhetes são vendidos no Lazio, no ano passado na capital o primeiro prémio foi atribuído por 5 milhões de euros (vendido por um distribuidor em Roma e acabou numa tabacaria Vile Mazzini) e o quarto prémio por 1,5 milhão. Segundo os dados fornecidos pela Agipronews, nas últimas dez edições, de 2011 a 2021, com ingressos vendidos em Roma e sua província, foram premiados 20 milhões de euros apenas com prêmios de primeiro escalão.

A extração da Lotteria Italia acontecerá esta noite durante o programa de TV Rai1 “I soliti ignoti” apresentado por Amadeus. O número e os montantes dos prémios, para além do primeiro montante já fixado em 5 milhões de euros, serão decididos esta noite em reunião da comissão de sorteio. Nenhuma retenção ou retirada é aplicada a quaisquer quantias recebidas da Loteria Italiana, de modo que os vencedores são totalmente creditados com as quantias correspondentes aos prêmios estabelecidos recolhidos pela Agência de Alfândega e Monopólios.

Para 2023, Adm também propõe a loteria filantrópica da Itália: o lançamento está previsto para 1º de fevereiro E o resultado é definido em 30 de julho, o sorteio final está marcado para 9 de novembro. O vencedor, explica Agipronews, receberá um prêmio: escolher e nomear um dos projetos propostos pela Lotteria Filantropica Italia em seu nome, que será escolhido com base na solidez, replicabilidade do modelo, capacidade de geração de empregos. E responder com mais urgência às necessidades sociais.