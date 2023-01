Cristiano Ronaldo x Messi: Está previsto um amistoso entre os dois campeões

curiosidade

Em campo foram (e são) dois dos maiores rivais do futebol dos últimos anos, enfrentando muitos desafios. No entanto, Messi e Cristiano Ronaldo compartilham 26 companheiros de equipe que tiveram o privilégio de jogar com os dois. A última vez que Al-Nasril enfrentou CR7: Petey Martinez, ex-albiceleste, ao lado de Leo. Você não vai se lembrar de todos…