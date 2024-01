Nuno Borges é um português que gosta do Coldplay e torce pelo Porto

Na semana do trágico divórcio entre Mourinho e (la) Roma, outro português faz-se notar. e' Nuno Borges, nascido em 1997, natural de Mia, no Vale do Douro, famoso pelo seu vinho. Esta manhã ele estava inebriante com seus golpes de serviço (21 ases e 11 break points cancelados em 12) e seus golpes de solo rápidos, um dos melhores jogadores do circuito. Dimitrov Venceu em Brisbane e ficou invicto em sete jogos.

Nuno Marterer e Davydovich à frente de Fogina em Melbourne – Após sete tentativas, ele chegou pela primeira vez às oitavas de final de um Slam, igualou o recorde de João Souza, na única partida – masculina ou feminina – (no US Open 2018 e no próximo ano em Wimbledon). País de grandes navegadores, escritores e jogadores de futebol, Portugal não tem realmente um grande património no ténis, sendo o melhor João Sousa, ainda ativo aos quase 35 anos, conquistando quatro títulos ATP e subindo ao 28º. classificação. Por sua vez, Borges não está disposto a resignar-se à carreira de meio-campista, até agora sem grandes conquistas. “Sou muito competitivo – ele repete com frequência – e odeio perder em qualquer esporte em que pratico. Ainda me lembro da frustração de perder a final de um torneio de badminton do ensino médio. Fiquei tão bravo que não falei por dias.”

Três anos na Mississippi State University (onde se formou em cinesiologia), vencedor de três torneios Challenger em 2023, finalmente vencendo um jogador do top 20 do ranking (Dimitrov está em 13º) pode aproveitar ao máximo os erros inesperados do búlgaro e desperdiçar uma cesta de 5 pontos. Liderança por 2 no quarto set e, mais importante, um set point no tie break com dupla falta. Adepto do Porto, fã da música do Coldplay e filho de um antigo jogador de voleibol, Nuno nunca passou do nível 63 da ATP. (Ele está atualmente em 69º lugar), mas o ranking ao vivo já o coloca em 47º. Agora ele está esperando por ele nas oitavas de final Daniel Medvedev, o terceiro colocado, não havia enfrentado isso antes. A previsão está claramente fechada, mas quem sabe Borges não nos surpreenda. “É incrível ainda estar aqui na segunda semana do Open – disse logo após a vitória – mas não quero comemorar, tenho que focar na próxima partida. Meu técnico Machado sempre me diz, você não ' Não vença quando quiser vencer, mas quando for bom nisso. Você vencerá. Continue assim”.