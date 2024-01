Acidente na rotatória, avenida Wrong Way e Maserati: dois jovens de 19 anos mortos.

A tragédia ocorreu na madrugada de sábado em Cagliari, quando dois jovens de 19 anos de Quarto Sant'Elena, que viajavam com um jovem de 18 anos ferido na colisão, morreram no acidente às 3h45. Thomas Frau19 anos, costumava dirigir um carro pequeno Peugeot Por motivos ainda não apurados, o homem desviou-se de uma rotunda perto do Parque Terramaini, não muito longe do centro comercial, para uma avenida lateral da cidade. Naquela época, um SUV Maserati Vindo da direção certa, ele se viu na frente do carro com três meninos e nada pôde fazer para evitá-lo.

A colisão frontal foi terrível: o motorista do carro pequeno morreu instantaneamente Federico Cubeddu, que estava no banco do passageiro, morreu devido aos ferimentos algumas horas depois no Hospital Brodzu, em Cagliari. Um terceiro menino, passageiro do banco de trás, sofreu ferimentos graves, mas sem risco de vida, na colisão. Está internado no Hospital Universitário de Monserrado chocado Mas declarou não se lembrar daqueles momentos, nem mesmo do acidente. O motorista do Maserati, um cagliari de 44 anos, saiu quase ileso e sofreu algumas fraturas e hematomas. “ Estou vivo por causa do meu carro ”, disse o motorista do SUV de luxo.

A investigação, coordenada pelo promotor Giangiacomo Pilia, deverá esclarecer as causas do acidente e entender como o pequeno carro percorreu a avenida contra o trânsito a partir da rotatória. Os jovens parecem estar voltando de uma noite passada em Cagliari, mas ainda não há informações sobre a velocidade dos carros ou as alterações causadas pelo álcool. O impacto foi tão violento que destruiu completamente a frente dos carros. Agora todas as pistas estão abertas e não se pode descartar que o homem de 44 anos possa ser adicionado ao registo de suspeitos. Estrada da morte.