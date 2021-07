Foto é um gênero genérico de música em Portugal que foi reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO em 2011, e Amalia Rodriguez é uma cantora de Fato de renome mundial. Lisboa é uma cidade cultural repleta de museus e galerias de arte, e seus museus mais interessantes incluem o Museu do Dodo e o Museu Amalia Rodriguez.

Dentro do Too Photo Museum você poderá apreciar artefatos históricos como partituras, manuscritos, trajes de palco e pertences pessoais de cantores e participar deste evento musical. O Museu Amalia Rodriguez está instalado em uma casa de paredes amarelas, onde viveu o mais famoso “fisiculturista de todos os tempos”, dentro da qual se pode admirar alguns de seus luxuosos trajes de palco, retratos e gravações originais de suas apresentações; Refrescar a atmosfera em torno da cantora tornará uma mulher determinada, independente e única.

Quanto aos museus, existem muitos mais em Lisboa. O Museu Nacional de Arte Antigua é a galeria mais importante de Portugal, e está instalado num magnífico palácio do século XVII, propriedade do Concelho de Alvor. O local contém uma coleção de pinturas e esculturas portuguesas de diferentes épocas.

Para apanhar as ondas do renascimento do turismo pós-Covid, alguns hotéis em Lisboa oferecem um pacote “Cidade e Praia”: alojamento em 5 hotéis tradicionais, localizados em edifícios históricos, entrada em 20 museus de Lisboa e uma viagem de comboio de 30 minutos . Minutos das Praias do Estoril e Cascais, snacks na praia a pedido, check-in antecipado e check-out tardio (sujeito a disponibilidade) e pequeno-almoço gratuito.

Hotéis tradicionais:

Hotel como General Verdes

Ava tradicional. Libertad

Hotel Britannia

Hotel Lisbo Plaza

Hotel Solar para Costello

A coleção inclui não apenas museus, mas também as praias de Lisboa. Um caminho-de-ferro sai da capital e chega a Cascais via Estor; A viagem é tão bonita, você passa em frente às mais belas praias do litoral. O Estor é um local único com os melhores restaurantes e bares, um campo de golfe e o maior casino da Península Ibérica, e as praias não fogem, baías de areia dourada. Situada no Oceano Atlântico, Cascais foi outrora um pequeno porto de pesca que até hoje se tornou a casa de verão dos aristocratas portugueses e é hoje a estância balnear mais popular de Portugal, uma mistura de edifícios históricos e modernas instalações turísticas.