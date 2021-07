“Mobbing não é só sobre ela”

Seis outros ginecologistas do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia Santa Sierra de Trento, Todos em serviço estão prontos para reclamar: “As condições de trabalho na enfermaria foram fonte de profundo sofrimento e exaustão”. Insultos e críticas mensais, como minar qualquer proteção profissional Sarah Petrie, Um obstetra de 31 anos de Forlow praticando no Hospital Trento, para renunciar em 3 de março e No dia seguinte, ele desaparece no ar.

Sarah Petrie desaparece em Trento: obstetra-ginecologista transferida

Atua com procuração

Há dois dias foram realocados o médico-chefe, Saverio Tadio, e sua assistente, Liliana Meru, e a Trentino Health pediu a 110 funcionários para abrir um inquérito interno, “fatos objetivos e situação departamental importante emergem dos documentos” são necessárias ações. Emanuela Eles não hesitam em descobrir o fato de que abriram uma fresta.





Ontem Os documentos da comissão foram entregues ao Ministério Público, Enquanto isso, ouvia dezenas de Testemunhas Não está excluído que chegue às suas próprias conclusões antes de ser condenado Ginecologistas: Comportamentos Assédio moral O ex-oficial foi processado pelo Ministério Público. Se restaurar a paz em uma enfermaria onde as tensões eram flagrantes é uma prioridade até domingo, aqueles agora preocupados e oprimidos nos últimos meses puderam “com esforço e coragem, ser capazes de contar o que aconteceu na enfermaria”, explica a advogada Andrea de Bertolini, ele enfatizou que a carta não era um sinal de um inquérito formal antitruste sobre as alegações, mas sim um sinal de um inquérito formal antitruste sobre as alegações.

UMA Testemunha Questionado durante uma investigação interna, ele relatou: O comportamento que muitas vezes é baseado em atitudes repressivas criou um sofrimento profundo, como muitos de mim. Houve insultos e ameaças. Eu ouvi uma enfermeira dizer ‘Eu vou te destruir’. Os funcionários da enfermaria são mais propensos a ter explosões na frente dos pacientes, profissionais a serem humilhados, insultados ou postos de lado. A parteira, que durou apenas seis meses, disse que, como lhe disseram que não poderia, algumas foram para a floresta.

Equilíbrio quebrado

De equilíbrio Sarah Petrie Em vez disso, quebrou, causando uma fratura precisa, como alguns colegas relembraram na frente da advogada Lycia Scogliarini: “Na sala de cirurgia, um dos funcionários a insultou primeiro, depois deu um tapa na mão dela e deixou cair o bisturi. faca frontal, sob anestesia local Abaixo, quem viu a cena குடும்ப Advogado de Família, Procurador Nicodemo Gentile diz: “Não gostamos da cabeça de ninguém, temos certeza de que a saúde da região é composta por especialistas importantes, saudáveis ​​e sérios, mas Diante da tendência de quantidade e qualidade das informações obtidas, Sarah tem uma paixão pessoal muito equilibrada. A família que afirmam estar em condições. Na verdade, ao planejar um momento, ele viveu um ambiente emocional belo e limpo. Já com 31 anos se especializou e tinha muita vontade de viver. Algo aconteceu em Trento.

Então, o que aconteceu com aquela jovem não foi ligado a uma fraqueza pessoal pessoal, mas foi desencadeado por um ambiente de trabalho tóxico, que nos foi relatado arbitrariamente por profissionais médicos, um verdadeiro barril de pólvora. Fizemos alguns souvenirs com nomes e sobrenomes de pessoas que tanto nos contaram.

Telefone da sara

Sexta-feira Procuradoria Trento Recebeu cópia pericial do celular da jovem, e a advogada Lycia Scogliarini examina o conteúdo. O celular de Sarah foi encontrado em seu carro estacionado na fronteira entre as cidades de Sis e Glees Ponte sobre o riacho do nariz, Que leva ao atual Lago Santa Gustina, e é aqui que se perdem os rastros do médico. “Confiamos no judiciário tanto quanto confiamos desde o início”, disse Emanuela Petrie. Um para o tadio principal Calibration Muito duro, ele explica um simples Mudar Isso não resolve o problema, nunca pensei que esse resultado pudesse ser alcançado em tão pouco tempo. Finalmente, o pessoal da Santa Sierra pode voltar a trabalhar com tranquilidade.