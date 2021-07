Hero Driver: Assim, ele salvou 25 crianças do incêndio

Viagem de 25 crianças a bordo de um Autocarro De repente, pegou fogo ao passar por um túnel. Felizmente, o motorista do ônibus percebeu o que estava acontecendo e foi capaz de evacuar seus jovens passageiros antes que as chamas engolfassem o veículo. Cinco equipes de bombeiros intervieram e extinguiram o incêndio, protegendo toda a área em questão. A estrada foi fechada e o tráfego desviado para permitir que os bombeiros fizessem as fiscalizações necessárias.

25 crianças estão seguras

O incidente ocorreu esta manhã, terça-feira, 13 de julho, às 10 horas, dentro de um túnel na faixa norte da Superstrada 36 que liga a cidade de Lecco à província de Sondrio. A tragédia aconteceu perto de Lierna, na província de Lego. O motorista do ônibus, depois de perceber o que estava acontecendo, parou o veículo e conseguiu descer rapidamente de todas as 25 pessoas Crianças Aqueles a bordo. Todas as crianças vieram da província de Como e foram para Livigno para participar de um acampamento de verão.

A rodovia estava fechada

Cinco bombeiros tiveram que intervir para apagar o incêndio. Os homens da divisão de Leco e Bellano primeiro apagaram as chamas, depois se moveram e prenderam o ônibus. De acordo com as aparências, três Motoristas Eles estariam levemente intoxicados e nenhum deles precisaria ir ao hospital na ambulância enviada pelo centro de operação 118. A rodovia 36 foi temporariamente fechada e os carros em direção ao norte foram desviados para Abadia Lariana pela Estrada Provincial 72.

As equipes agora estão tentando proteger a estrada e descobrir o que causou o incêndio. Todos os passageiros do ônibus que embarcaram nas chamas estão ilesos. Um grande medo para eles. Um dos bombeiros que interveio no local disse a Adkronos “Provavelmente ocorreu uma explosão Roda De lá, ele pegou fogo e cobriu completamente o veículo. Quando chegamos, todas as crianças saíram em segurança. ”