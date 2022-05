Tenha cuidado, se você não ingerir vitamina A suficiente, poderá correr o risco de sérios problemas de saúde: aqui estão alguns

Uma deficiência significativa de vitamina A pode prejudicar nosso bem-estar sem que percebamos. Por isso é importante tomá-lo.

Não importa que você esteja se aproximando do verão: a vitamina A é uma daquelas vitaminas que não sabem em que estação. Na verdade, podemos dizer que não é importante apenas para uma temporada, mas para todas elas. Sim, porque é rico em muitas propriedades que podem beneficiar qualquer área do corpo sem que percebamos.

Podemos confirmar, sem dúvida, que é importante fazer um bom banquete de vitamina A. Atentos à sua saúde. Na verdade, nunca devemos baixar a guarda, como os eventos recentes nos mostraram. Embora as vitaminas sejam muitas vezes vistas como uma contribuição muito pequena para a nossa saúde, isso não é verdade. As vitaminas são a base da nossa saúde física e mental e a sustentam de forma silenciosa e sutil.

Felizmente, não temos desculpas: a vitamina A pode ser encontrada nos alimentos que comemos à mesa, mas também em certos suplementos. Falando em suplementos nutricionais, destacamos que aqueles relacionados à vitamina D podem ser um fator de risco se tomados com certos medicamentos. Pelo contrário, entre os muitos alimentos ricos em vitamina A estão Flocos de aveia, que sempre foram esquecidos para o bem da nossa saúde. Dito isto, conhecemos melhor a Vitamina A e todas as consequências que podem resultar do seu excesso ou deficiência.

Todas as propriedades da vitamina A que quase ninguém conhece

Vamos começar dizendo que a vitamina A é essencial para nossa função fisiológica sistema imunológico Combinado com outras vitaminas. Não é coincidência, de fato, que os infectados pelo vírus Covid sejam fortemente aconselhados a tomar bastante vitamina A. Além disso, graças aos mesmos e outros elementos, é possível manter um nível de habilidade Opinião Normal. Mas não é menos importante do que A saúde dos nossos cabelos, unhas e pele. Outra razão, esta, pode motivar os loucos estéticos a economizarem uma grande quantidade dela. Fora isso, é útil para Saúde cardiovascularE para crescimento ósseo Bem como para fortalecê-lo ao longo dos anos. Finalmente, também tem significado A capacidade de resistir ao câncer e é essencial para o crescimento e saúde dos dentes.

Onde podemos encontrar isto?

Além dos suplementos nutricionais comercialmente disponíveis, que geralmente contêm muitas vitaminas em uma cápsula, a vitamina A está disponível em muitos alimentos. Por exemplo, vamos falar sobre Espargos, fígado, alface, alcachofras e alcachofras. mas também em O farelo de aveia também está em cereais, leite, manteiga, queijo, ovos, damascos e cenouras. Então: Tomates, melões e bagas. No entanto, o método de cozimento também contribui significativamente. Para uma melhor compreensão, muitas de suas propriedades são perdidas quando os alimentos acima são cozidos. Assim, o ideal é consumir todos os alimentos citados crus, ou após um curto período de cozimento.

O que acontece no caso de excesso e deficiência desta vitamina?

Isso pode resultar em um excesso de vitamina A. muito nervoso, taquicardia e tremores, Mas também pode acontecer Danos no fígado e baço. No entanto, outra ausência importante pode causar alguns problemas capilares. Vamos falar sobre Alterações nas glândulas sebáceas, presença de caspa, ressecamento e espessamento do couro cabeludo. Mas isso não é tudo. Se muito pouca vitamina A for consumida, pode ocorrer Problemas de visão e maior suscetibilidade à infecção. De fato, uma mulher grávida também pode prejudicar a saúde de seu bebê ou criança. Por fim, sua deficiência também pode prever Doença de Alzheimer.

As informações contidas no artigo são apenas para fins informativos e pertencem a estudos científicos publicados em revistas médicas. Portanto, não substitui a consulta a um médico ou especialista, nem deve ser levado em consideração na formulação de tratamentos ou diagnósticos.