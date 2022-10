Uganda em confinamento: é uma emergência de ebola

Sintomas e mortes. Conhecemos seis tipos de vírus Ebola, três dos quais (Bondibugyo, Sudão e Zaire) causaram grandes epidemias na África no passado. A doença, que é transmitida através do contato com os fluidos corporais de uma pessoa infectada e causa problemas de coagulação do sangue, aparece inicialmente com sintomas como febre, fadiga e dores musculares, causando vômitos, diarreia, problemas hepáticos e renais e sangramento .