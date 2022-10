Gênova, o festival de ciências em direção ao grande fim

No programa estão 26 conferências, 6 eventos especiais e 1 mostra com 31 exposições e 84 laboratórios para a última rodada do Festival de Ciências de Gênova, que vai de amanhã 30 de outubro a terça-feira 1 de novembro, completando os últimos dias de sua XX edição. O evento – que fala sobre ciência de forma inovadora e envolvente – acende um farol sobre a ação humana que “afeta implacavelmente o equilíbrio de muitos ecossistemas, principalmente o ambiente marinho”.

Com um procedimento científico para os cidadãos, o Conselho Nacional de Investigação Científica propõe, entre os muitos compromissos em agenda, ir a uma “multa para microplásticos”, com o “remo” a partir da Piazza delle Vista.

No domingo, não faltam encontros relacionados de diversas maneiras a questões de saúde, como prevenção e boas práticas de nutrição no Centro Saúde Come Come, conversa entre Marco Bianchi, interlocutor científico da Fundação Umberto Veronese, especialista em questões de nutrição e Silvio Danes, diretor da unidade de gastroenterologia e endoscopia do Hospital Irccs San Raffaele e professor de Gastroenterologia da Universidade Vita-Salute San Raffaele, falando na Sala del Maggior Consiglio no Palazzo Ducale.

Também amanhã, na Piazza Matteotti, o evento de viagem “Fábulas e Canções Infantis para a Terra”, patrocinado pela Engf, onde vão parar os atores, atrizes e artistas Maria Grazia Chiacchio, GianFilippo de Estes, Giovanna Lucia Bengiamore e Gaia. Os soldados contam ao planeta através da arte de rua.

Falando sobre “linguagens não humanas”, Enrico Aliva, cientista comportamental e ex-diretor do Centro de Referência em Ciências do Comportamento e Saúde Mental do Instituto Superior Sanita, que trabalha ao lado da psicobióloga e pesquisadora Daniela Santucci, em Sanita, inaugurou a Sala del Maggior Consiglio no Palazzo Ducale “Animals That Talk”, um encontro que leva o espectador a uma jornada para descobrir os paradigmas comunicativos do mundo animal.