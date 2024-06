A dieta cetogênica é ruim para você a longo prazo? Aqui está o que você deve saber

lá Dieta cetogênica Não é novidade nos últimos anos, e os benefícios desta dieta, que se caracteriza por um baixíssimo teor de carboidratos, uma quantidade moderada de proteínas e alto teor de gorduras, foram confirmados por numerosos estudos. Mas da mesma forma, também houve muitos estudos alertando contra isso Riscos potenciais deste tipo de plano nutricional A ser seguido sob estrita supervisão do seu nutricionista. O último destacou as potenciais consequências negativas para o coração e os rins.

Revelar que seguir a dieta cetogênica por longos períodos, sem interrupções, pode ser tão Promover o envelhecimento celular É um estudo conduzido pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, em San Antonio, em cooperação com outras universidades e institutos de pesquisa nos Estados Unidos e publicado na revista Avanço da ciência .

Ao analisar os efeitos dos diferentes estilos alimentares, descobriu-se que a dieta cetogênica, em longo prazo, favoreceria o envelhecimento celular, o que é chamado Envelhecimento Acumula-se nos tecidos, o que afeta negativamente as funções do coração e dos rins.

A dieta cetogênica é ruim para você a longo prazo? Existe alguma solução

–

No entanto, o mesmo estudo também nos deu boas notícias: foi suficiente Corte a dieta por curtos períodos Cetona para eliminar este possível efeito colateral e assim evitar o envelhecimento celular mais rápido com todas as consequências subsequentes, principalmente no coração e nos rins.