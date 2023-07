Pós-dilúvio, filho: “Vamos confiar na ciência para reconstruir”

No vídeo, a entrevista com Francesco Paolo Figliolo, Comissário para a Reconstrução Pós-Inundação

O comissário para a Reconstrução Pós-Inundação, Francesco Paolo Vigliolo, reiterou, portanto, sua intenção de elaborar um plano que também levasse em consideração futuros extremos em áreas devastadas em maio por água e lama. Ele explicou isso após uma inspeção em Upper Mugello, uma área da Toscana particularmente afetada por deslizamentos de terra. Para a reconstrução na serra, num discurso semelhante ao que também deve ser feito na Emilia-Romagna, Vigliolo apostou na recuperação do sistema viário para manter a atividade econômica e com ela também toda a população da serra. Mas, acrescentou, para isso, é preciso levar em consideração as diferentes necessidades que as regiões têm de se defender contra eventos extremos de mudança climática.

O general Francesco Paolo Vigliolo, comissário oficial para a reconstrução, anunciou na semana passada que “em breve” nomearia subcomissários, entre os quais também estará o governador da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. O próprio presidente havia pedido agilidade para assumir esses cargos, cujo papel ainda não parece bem definido.