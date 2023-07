Jejum, o que acontece com seu corpo se você não comer por 24 horas – a verdade é incrível

Para perder peso, você precisa comer menos calorias do que queima. Mas o que acontece com seu corpo se você não comer nada por 24 horas?

Neste ponto, talvez a palavra mais pesquisada na web seja Minha dieta. Muitas pessoas procuram a dieta perfeita para perder os quilos extras acumulados durante os meses de inverno.

Para perder peso, agora obviamente, você precisa antes de tudo rever seus hábitos alimentares e entrar em déficit calórico, ou seja, inserir calorias a menos do que as gastas.

Há algum tempo, um sistema chamado “jejum intermitenteO que promete fazer você perder quilos extras.

É por tempo limitado, mas se você não comer por 24 horas, o que acontece com seu corpo? Vamos descobrir a verdade.

O que acontece com seu corpo se você jejuar 24 horas?

Vamos primeiro ver o que significa jejum intermitente e o que acontece. Stefano Erzegovesi, diretor do Centro de Distúrbios Alimentares do Hospital San Raffaele em Milão e autor de Jejum para Todos explica no blog.prolon: “Basicamente, a janela de tempo está se estreitando e comemos, digamos, apenas das 8 às 16 ou das 9 às 17. Apesar do uso da tecnologia, continuamos a operar com um relógio biológico que segue os ritmos do sol.” Assim, pela manhã, queimamos mais calorias e, ao não comer nada enquanto o sol se põe, o corpo se limpa.

Isso não acontece quando continuamos a comer. O corpo não tem tempo nem meios para se livrar das toxinas acumuladas e dos radicais livres, o que aumenta o risco de inflamações crônicas e o aparecimento de ganho de peso, diabetes e outras doenças neurodegenerativas. É por isso que é uma boa ideia praticar esse tipo de nutrição de vez em quando. E se ao invés disso você ficar em Jejum 24 horas seguidas?

a verdade

Segundo pesquisas, a fome de emagrecer leva à perda de peso, mas não da forma correta porque é a massa corporal magra que diminui não gordinho. Portanto, a lesão são os músculos, e não os depósitos de gordura, como gostaríamos. Então certamente é contra-indicado Jejuar por muito tempo, porque será apenas uma falsa perda de peso. Até os órgãos encolhem 20%. Além disso, arriscar-se-ia fazer com que os deuses mudanças no metabolismo O corpo, como sabemos, queima mesmo em repouso, através do que é conhecido como taxa metabólica basalÉ útil para a realização de atividades diárias normais. Isso está relacionado à massa corporal magra; Com o jejum obrigatório, o corpo extrai as calorias necessárias da massa corporal magra e a taxa metabólica basal diminui; portanto, quando você volta a comer, o corpo retém que não consegue se livrar das calorias e convertê-las em calorias adicionais. gordo.

No entanto, apenas jejuar por 24 horas, no máximo uma vez por mês, também traz benefícios. Em primeiro lugar, determina a perda de peso porque desta forma se inicia a cetose metabólica – que se inicia após cerca de 16 horas de jejum – e isso garante que a massa magra não seja afetada. Mas não só isso, porque acredita-se que pode prolongar a vida, prevenir o câncer, melhorar a função cerebral e reduzir o risco de diabetes e até doenças cardiovasculares. No entanto, lembramos novamente que esta prática pode ser feita no máximo uma vez por mês e que, em qualquer caso, é sempre melhor consultar seu médico antes de embarcar em opções tão poderosas.