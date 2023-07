A criatividade na ciência é a origem da expressão artística.

“Arte e ciência de dois gumes são muito importantes para entender que a criatividade que aplicamos na ciência é a raiz da expressão artísticaportanto, são dois fenômenos interligados relacionados ao nosso cérebro e à nossa cultura. Muitas vezes, as mulheres combinam a paixão pela arte e pela ciência e, ao longo dos anos, experimentaram uma marginalização excessiva em relação à sua contribuição, seja no campo artístico ou científico.. Hoje, isso não acontece, temos setores da ciência como a medicina ou a bioengenharia onde as mulheres estão muito presentes, porque aliam a vontade de ser útil e ter impacto social, com o lado científico e técnico. A biorobótica, por exemplo, é a fusão da tecnologia da robótica, da automação com a ideia de salvar a humanidade do ponto de vista da saúde, usando robôs para preencher nossas deficiências e deficiências, apoiar o tratamento e a reabilitação, integrando assim a máquina com o humano para dar a este último todo o seu potencial. Maria Chiara Carrozza, Presidente do Conselho Nacional de Pesquisa À margem do encontro de aprofundamento “Tecnologias entre arte e ciência” realizado no Museu Carlo Pilotti de Villa Borghese, por ocasião da abertura ao público Mostra “Imagens. Mulheres da Arte e da Ciência” patrocinada e realizada pela Fundação Bracco em colaboração com a Arthemisia. Serviços do Museu Zetema Progetto Cultura.

“A ideia de realizar uma exposição fotográfica mostrando as feições e rostos em suas decepçõestexto, por exemplo em um laboratório ou perto de uma biblioteca ou museu, com mulheres que alcançaram sucessos importantes e tiveram uma liderança muito importante para as novas gerações porque É reconfortante, se eles podem fazer isso, eu também posso. E Carrozza concluiu que liderança não significa necessariamente liderança, liderança também é para o cientista que fica a vida inteira no laboratório porque acredita na pesquisa que está fazendo.