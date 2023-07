O que é a febre hemorrágica da Crimeia-Congo e por que o vírus ameaça a Itália: sintomas e possível tratamento

Uma nova ameaça à saúde pode surgir em relação à Itália: Febre Hemorrágica da Crimeia e do Congouma patologia que ele carrega é perigosa vírus Eles vêm da África. A taxa de mortalidade pela doença é de 5%, e o vírus responsável pela infecção está se espalhando em vários países, incluindo Espanhae pode chegar em breve reino unido. Sem ceder à ansiedade fácil, vamos mergulhar explicando como o vírus é transmitido e o que são sintomas E como fazer proteção.





alerta de saúde

A Public Health UK emitiu um alerta de saúde sobre a febre hemorrágica da Crimeia-Congo. Este aviso alerta para vírus perigoso da África, que pode representar a maior ameaça atual à saúde pública.

A febre hemorrágica da Crimeia-Congo, também conhecida como CCHFPode ser fatal em 5% dos casos. Eles foram relatados nos últimos dias casos de lesões E casos de morte É causada pelas febres hemorrágicas da Criméia e do Congo em vários países.

Os carrapatos são o principal meio de transmissão do vírus da febre hemorrágica





mortes em diferentes países

Após os eventos fatais em Iraque E NamíbiaO vírus já matou duas pessoas em Paquistão Muitas infecções em Espanha.

segundo mesquitas madeirachefe do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade de Cambridge, CCHF pode ter entrado no Reino Unido através de carrapatos alguns animais. Na verdade, essas criaturas são seus principais meios neurovírusÉ responsável pela propagação desta doença.

Como é transmitido

pelo menos eles existem nove tocos geneticamente distintos deste vírus. o marcação do gênero Hyalomma são os principais vetores que infectam tanto mamíferos silvestres quanto aves, incluindo bovinos.





A transmissão do vírus pode ocorrer através de uma picada de carrapato ou picada de carrapato Contato com fluidos orgânicos Animais, como manipulação ou abate de animais infectados.

Também foi documentado infecção entre pessoas, especialmente no hospital e sexo. Além disso, pode ser enviado via aerossol.

sintomas

CCHF pode causar sintomas como: Febre altomal-estar, defeitos Coagulação e permeabilidade vascular. No Estágio hemorrágicoisso pode continuar De dois a três diasPodem ocorrer sangramento, petéquias, hematomas, epistaxe, melena, hematêmese, hematúria e sangramento nos locais de injeção.





doença pode levar a Múltiplos sério Como coagulação intravascular disseminada, insuficiência renal e hepática, insuficiência pulmonar e choque, com índice de mortalidade variando de 3% a 40%.

como tratar

Atualmente não existem Vacinas ou tratamentos pôr para CHF. Use um antivírus ribavirina É recomendado, mas não há evidências científicas suficientes de sua eficácia.

lá proteção É necessário conter a propagação do vírus. É importante educar as pessoas sobre como se vestir roupas protegido Em áreas de alto risco marcação E para conhecer sintomas cedo.





Além disso, os trabalhadores Matadouros Roupas de proteção devem ser usadas para limitar o contato com fluidos de animais potencialmente infectados.

riscos na Itália

EU’Itália Representa um dos países europeus com maior risco de entrada e propagação do vírus, seguido por França.

É necessário sensibilizar para este tipo de vírus, para evitar que ocorram no nosso país casos como aconteceu com outras doenças, como a dengue, como aconteceu com um paciente em Arezzo, ou a chamada febre do Nilo Ocidental, que é transmitida por mosquitos. .