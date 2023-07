A síndrome que fascina a ciência

introdução

lá Síndrome de Kabuki É uma doença genética rara caracterizada por um conjunto único de sinais e sintomas. Estes incluem atraso no crescimento, atraso no desenvolvimento, anomalias congênitas e características faciais especiais. Descrita pela primeira vez em 1981 pelos médicos japoneses Niikawa e Kuroki, a síndrome leva o nome da maquiagem teatral usada no teatro tradicional japonês de mesmo nome. Na verdade, os pacientes com essa condição têm características faciais distintas que lembram essa maquiagem.

Figura 1 – Aparência facial de pessoas com síndrome de Kabuki

Causas e sintomas da síndrome de Kabuki

lá A principal razão A síndrome de Kabuki é uma alteração genética que afeta o crescimento ideal do corpo. em cerca de80% dos casosA anormalidade está relacionada ao gene KMT2D, que contém instruções para a produção de uma enzima que controla a atividade de genes responsáveis ​​pelo crescimento corporal. No 3-5% dos pacientesNo entanto, a doença é causada por uma mutação no gene KDM6A. Isso, por sua vez, codifica enzimas importantes para o crescimento do organismo. Em casos raros, a síndrome é causada por alterações nos genes RAP1A e RAP1B.

As mutações genéticas que causam a síndrome de Kabuki ocorrem com mais frequência no início da gravidez, durante o desenvolvimento embrionário, ou podem estar presentes em óvulos ou espermatozóides desde o início. Portanto, é possível que a doença na família seja apenas do próprio indivíduo. No entanto, quando um futuro pai tem uma mutação no gene KMT2D, o risco de passar a síndrome para uma criança é muito alto, com probabilidade de 50%.

Caso a doença seja causada por alterações no gene KDM6A, a herança é determinada pelo cromossomo X que contém o mesmo gene. Nesses casos, uma mulher que tem uma cópia “normal” do gene no outro cromossomo X geralmente é uma portadora saudável da mutação. Você também pode experimentar sintomas mais leves da doença. No entanto, se uma mulher com a mutação ficar grávida, a transmissão para a prole é certa, enquanto nas mulheres os sintomas podem ser mais leves. No entanto, quando o homem apresenta uma mutação no gene KDM6A, na maioria das vezes é um caso isolado na família e a doença se desenvolve durante a gravidez.

Sintomas e manifestações da síndrome de Kabuki

A síndrome de Kabuki pode se apresentar de forma diferente dependendo do sexo do paciente, sendo os sintomas mais pronunciados nos homens. De acordo com o Hospital Infantil Bambino Gesu, os sintomas comuns da síndrome incluem ligeiros atrasos no desenvolvimento intelectual e físico, defeitos congênitos, dificuldades de alimentação e baixo crescimento de peso e altura. Algumas das características da síndrome incluem:

características faciais Os pacientes com síndrome de Kabuki têm características faciais características, como fendas palpebrais alongadas, rolamento para fora da margem da pálpebra inferior, sobrancelhas largas, arqueadas e esparsas, nariz achatado, palato anormal, eversão do lábio inferior, orelhas mais estreitas que o normal e almofadas de pálpebras. . Ponta dos dedos.

Problemas cardíacos A síndrome de Kabuki pode estar associada a defeitos cardíacos congênitos, defeitos atriais ou biventriculares e outras anormalidades esqueléticas vertebrais.

A síndrome de Kabuki pode estar associada a defeitos cardíacos congênitos, defeitos atriais ou biventriculares e outras anormalidades esqueléticas vertebrais. problemas urinários Anormalidades do trato urinário são comuns, enquanto anormalidades anorretais são raras.

Anormalidades do trato urinário são comuns, enquanto anormalidades anorretais são raras. EpilepsiaAlguns pacientes com síndrome de Kabuki podem desenvolver epilepsia.

Diagnóstico e tratamento

A síndrome de Kabuki pode ser diagnosticada por: Testes moleculares específicos que permitem identificar as mutações genéticas responsáveis ​​pela doença. O diagnóstico precoce é importante para fornecer suporte e intervenções terapêuticas adequadas.

Atualmente, não há um Tratamento final para a síndrome de Kabuki. O tratamento depende do controle dos sintomas e das necessidades individuais do paciente. Em casos de atraso no desenvolvimento motor, a fisioterapia e as terapias psicomotoras são recomendadas para ajudar a alcançar as habilidades motoras. Para distúrbios da fala relacionados a malformações anormais do palato, o apoio de um fonoaudiólogo é essencial para evitar atrasos na linguagem.

Em pacientes com dificuldades de alimentação, podem ser necessárias técnicas de alimentação especializadas, como o uso de uma sonda de alimentação. Recomenda-se que os pacientes sejam submetidos a avaliações diagnósticas neuropsicológicas regulares ao longo do tempo, com testes cognitivos específicos e terapias cognitivo-comportamentais, a fim de acompanhar seu desenvolvimento.

A epilepsia associada à síndrome de Kabuki pode ser tratada com drogas antiepilépticas, enquanto as anomalias congênitas requerem tratamento médico ou cirúrgico, dependendo das necessidades específicas de cada paciente.

Conclusões sobre a síndrome de Kabuki

A síndrome de Kabuki é uma condição genética rara que traz consigo uma série de desafios e dificuldades para os pacientes e suas famílias. Embora não haja cura definitiva, intervenções terapêuticas e suporte multidisciplinar podem ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com essa síndrome.

A pesquisa contínua sobre as causas genéticas e o manejo dos sintomas da síndrome de Kabuki é fundamental para fornecer uma melhor compreensão dessa condição e desenvolver novas opções de tratamento. Apoiar as pessoas com síndrome de Kabuki e suas famílias é importante para garantir que elas tenham o apoio e os recursos necessários para lidar com os desafios diários e promover seu bem-estar geral.

