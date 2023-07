Suplementos: Os 15 que machucam revelados | Jogue fora imediatamente

A suplementação é fundamental em caso de deficiências evidentes, na verdade, a suplementação nem sempre é boa para todos: Aqui está o que absolutamente evitar.

Quando os exames de sangue revelarem qualquer anormalidade, seu médico provavelmente irá sugerir um Tome um suplemento específico, que vai suprir essa necessidade; Em vez disso, tentaremos compensar isso com dieta. De fato, hoje o mercado de suplementos nutricionais é muito grande e muitas pessoas os tomam por iniciativa própria, sem antes falar com seu médico. Isso está errado: aqui já 15 produtos a evitar.

Nem todos os suplementos são bons para você: Se não for absolutamente necessário, por exemplo, não internalizamos os benefícios e apenas aumentamos a probabilidade de certos efeitos colaterais. Há quem possa Causa problemas reais para o nosso corpo E para sua saúde: veja o que é, suas causas e porque deve ser evitado.

15 suplementos que você deve absolutamente evitar

O primeiro suplemento a evitar é o acônitoÉ chamado em latim acônito ou angustifolium e em inglês monkshood ou wolfsbane. Este suplemento é vendido para reduzir a inflamação e pode causar problemas respiratórios, cardíacos, vômitos, paralisia e, em alguns casos, a morte. Evite também a barba da floresta Ou ácido úsico, que é usado para perda de peso ou como analgésico, pois pode causar danos ao fígado. Causa danos ao fígado e hepatite e pode ser fatal Também camedrium comumTambém usado para perda de peso ou problemas estomacais.

Permanecemos no reino dos danos ao fígado que ele causa também suplementos de celidônia, Sempre usado para problemas de estômago. É amplamente utilizado para perda de peso e terapia anti-inflamatória Também Chaparral, No entanto, pode causar danos ao fígado e aos rins. Vamos continuar com MonoteísmoTambém chamado de Blackwort, é usado para aliviar dores menstruais e tosse: pode causar problemas no fígado.

EU’Extrato em pó de chá verdePor outro lado, usá-lo para perda de peso tem muitos efeitos colaterais, incluindo diminuição da absorção de ferro, tontura, anemia e aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. também recompensaUsado para reduzir a ansiedade, tem danos no fígado e efeitos colaterais além da depressão lobéliaque são usados ​​para problemas respiratórios e para parar de fumar, podem causar convulsões, hipotermia e até coma.

metil sinefrinaque são usados ​​para promover a perda de peso e auxiliar no desempenho atlético, podem causar batimentos cardíacos irregulares ou até parada cardíaca, enquanto óleo de poejo Está associado a um risco aumentado de insuficiência renal, convulsões e problemas hepáticos. A cafeína em pó, que é usada para aumentar o estado de alerta, promove batimentos cardíacos irregulares arroz vermelho fermentadoPrescrito para diminuir o colesterol, está relacionado a danos renais e hepáticos.