Há apenas um exercício que você pode fazer por 10 minutos por dia que vale uma hora na academia: emagrecer a barriga e as coxas em 15 dias.

Você quer uma barriga lisa e esculpida? Você quer apertar as coxas? A partir de hoje você não precisará de sessões cansativas na academia.

O verão é trânsito e felicidade para todos nós. Por um lado, esperamos a maior parte do resto do ano por esta temporada, mas, por outro lado, temos medo dela porque exige mais rigor do que outras. O que nos faz desejar no verão são os dias bonitos, o facto de a luz durar mais tempo e assim nos sentirmos mais dispostos e com mais energia. É também a época dos banhos de mar, dos trekkings de montanha, das noites de discoteca na praia, dos aperitivos à beira-mar, das viagens e, claro, das férias.

Talvez embora Essa saudade do verão é um legado nostálgico do período escolarÉ um pouco como querer chegar ao período do Natal todos os anos. Sim, porque o verão é menos bonito do que você se lembra. Se é verdade que o período de descanso essencial permanece para todos e, portanto, é o período em que geralmente se passam férias e se dedica às atividades acima mencionadas, também é verdade que o tempo disponível para se dedicar a hobbies e relaxamento diminui com o passar do tempo e que com o passar dos anos sofremos mais com condições de calor extremo.

O período depois disso se torna um verdadeiro pesadelo para duas categorias de pessoas. Os primeiros são aqueles que atendem às necessidades da família Deve ser sacrificado acima de tudo no período de verão em benefício das crianças. De fato, quando as crianças são muito pequenas, o verão se torna sua estação, e é a estação em que elas passam a maior parte do tempo tornando esse período o mais bonito e mágico possível para elas, para que o círculo da ilusão do verão continue sendo passado. descendo de geração em geração. a uma geração.

A outra categoria são os tipos de praia, sejam eles solteiros em busca de uma alma gêmea ou simplesmente inseguros que gostam de exibir o melhor de si durante o período em questão. Obviamente, os atletas também pertencem a esta categoria, mas treinam constantemente e não têm dificuldade em se mostrar em perfeita forma física. Mas para outros, é uma corrida contra o tempo Pode ser comparado a quem está foragido há um ano inteiro e nas últimas semanas, também estudando à noite para passar no vestibular.

Adeus academia: é o exercício que deve ser feito 10 minutos por dia para emagrecer o abdômen e as coxas

Durante o ano, nem sempre tem tempo e vontade de se dedicar às constantes sessões de ginástica. Os compromissos profissionais e familiares podem nos levar a Fechar-se em uma rotina estressante sem tempo livre para se dedicar a cuidar do corpo. Assim, damos por nós a aproximar-nos do verão com vontade e necessidade de recuperar o tempo perdido e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos submetermos à prova do fato de banho sem grandes remorsos ou receios de qualquer tipo.

No entanto, também existem aquelas que, apesar de dedicarem tempo suficiente à sua forma física, não conseguem obter aquela barriga lisinha e esculpida que tanto desejam. Às vezes é um problema com uma dieta errada, às vezes com uma série de exercícios Que não são mostrados para queimar gordura na área relevante O que, portanto, não leva ao resultado desejado no tempo necessário.

Já há algum tempo, um exercício que parece ter efeitos perceptíveis é praticado com frequência por quem busca definir o abdômen e tonificar as coxas. Essa é a prancha, um dos exercícios mais populares entre academias e entusiastas de definição muscular.

Como pranchar e quanto tempo leva para ver os resultados

A primeira coisa a entender é como executar a prancha para que todos os músculos envolvidos funcionem corretamente. Para realizar este exercício, deite-se com a parte superior do corpo apoiada no antebraço e a parte inferior do corpo nos dedos dos pés.

Uma vez na postura, certifique-se de manter os ombros e o pescoço retos. Para fazer isso, será necessário concentrar esforços musculares no abdômen, nos glúteos e quadríceps. Uma vez na posição correta, deve ser mantida o maior tempo possível para trabalhar os músculos e queimar os depósitos de gordura nas áreas afetadas pelo exercício.

Pode parecer um exercício simples, mas depois de experimentá-lo você perceberá que manter a postura correta é inicialmente mais complicado do que você pensa. É por isso que é bom seguir Um cronograma inicial bastante rígido que inclui exercícios leves na primeira semana (20 a 30 segundos em pé) e aumente gradualmente a posição de retenção.

Após 15 dias, você deve conseguir manter a posição por um minuto e meio, enquanto no final do primeiro mês, você deve conseguir manter a posição sem muito esforço por até 5 minutos. Os primeiros resultados devem ser visíveis a partir dos primeiros 15 dias No final do mês, seu estômago e quadris já devem estar macios o suficiente. No segundo mês, você poderá manter a posição e adicionar exercícios a partir dessa posição inicial. Uma sessão de 10 minutos permitirá que você queime a mesma quantidade de calorias que uma hora na academia.

A cultura estética faz do verão uma rede social pré-lixo

Independentemente dos benefícios reais da atividade física em nossos corpos, muitos fanáticos por academia são pessoas que buscam a “perfeição” estética decorrente de cânones de beleza irrealistas. É possível que todo homem vá em busca da “tartaruga”? Ou bíceps da memória de Swarzenegger para se sentir confortável com seu próprio corpo e aparência física? É possível que toda mulher tenha uma barriga lisa e esculpida, um lado tonificado e uma bunda alta para que ela não se sinta inadequada em um biquíni?

E que fique claro, ninguém nega, que propriedades estéticas semelhantes podem gerar atenção e atração, mas em nenhum lugar está escrito que a ausência das mesmas indica que não se pode sentir bem ou atrair os outros. Portanto, é correto manter a forma para a saúde, Também é certo não se deixar levar tanto a ponto de não se sentir desconfortável com o próprio corpomas não há necessidade de se tornarem clones e todos obedecem ao mesmo padrão físico.

A cultura da saúde física deve prevalecer sobre a cultura da estética. De facto, a prática de atividade física é a panaceia para a nossa saúde e ao mesmo tempo, se praticada de forma constante, permite-nos também ter um corpo em forma e esguio sem ter de fazer muito esforço perto do verão. Resumindo, comece no caminho de cuidar do seu corpoÉ entendida como uma cultura de bem-estar, é útil e agradável, afasta complexos e paranóias do lado estético e não requer tratamentos extremos e às vezes estúpidos para funcionar bem em apenas 3 meses do ano.