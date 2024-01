Porque aprender a engolir comprimidos é bom para os pacientes jovens, para os pais e para o planeta

Aprender a engolir medicamentos em forma de comprimido é benéfico para os pacientes, os pais e, surpreendentemente, para o meio ambiente. artigo científico Publicado recentemente no British Medical Journal Uma equipa inglesa está a realizar uma análise custo-benefício de medicamentos em Formato de comprimidoem comparação com os mesmos medicamentos em Formato líquido.

Quase todos os pais cometem erros de dosagem

o Benefícios para pacientes e seus familiares Decorre do melhor retorno, da facilidade de adesão aos tratamentos, da determinação das doses dos medicamentos e de evitar algumas viagens. Num estudo retrospectivo realizado por um único centro nos Estados Unidos que incluiu 150 prescrições para crianças, descobriu-se que a mudança para pílulas poderia ter levado a Economizando $ 200.000 todo ano.

Na verdade, os recipientes de comprimidos podem ser divididos para fornecer um número específico de doses, enquanto as formulações líquidas podem ser divididas Deve ser dispensado em frascos cheios, o que muitas vezes significa desperdiçar doses excessivas (por exemplo, no caso de prescrições de curto prazo, como antibióticos). Para prescrições de longo prazo, os comprimidos podem ser dispensados ​​com maiores quantidades de líquido. Reduzindo o número de viagens Do paciente.

Em casa, os próprios pais cometem erros na dosagem de líquidos, e são mais comuns do que se imagina: um estudo realizado nos EUA com 2.110 pais descobriu que Mais de 80% cometeram pelo menos um erro de dosagem Com formulações líquidas, 21% dos pais cometeram pelo menos um erro de dosagem superior ao dobro da dose esperada.

Finalmente, adesão: alguns medicamentos líquidos podem ser irritantes e inquietos Açúcar, corantes e conservantes Para melhorar o sabor, mas os aditivos aumentam o risco de cárie dentária. Gosto amargo Na medicina, foi o segundo motivo mais frequente para a não adesão à antibioticoterapia de curto prazo em um estudo com 414 pacientes na Arábia Saudita.