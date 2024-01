A estação mais atraente do ano? A ciência nos diz o que é…

éSegundo a ciência, a temporada acabou quente Para os humanos é outono. Motivo: Seguimos os ritmos da natureza. No final da semana, estamos mais relaxados e inclinados ao amor. Mas cuidado com a sexta-feira mais assexuada do ano

O dia mais sexy do ano? De acordo com diversas pesquisas, estes são outono. Segundo os cientistas, na verdade, como muitos outros mamíferos, nós, humanos, também somos “criadores sazonais”. A sazonalidade aumenta o número de nascimentos em épocas favoráveis.

Considere por exemplo ovelha. Eles dão à luz na primavera, quando a grama começa a aquecer e crescer. A época de reprodução começa cinco meses antes, no final do outono. Bem, segundo os pesquisadores, o padrão sazonal das ovelhas é semelhante ao de muitos outros animais de grande porte, incluindo os humanos.

O outono é a estação “mais sexy”.

A fertilização é feita antes do inverno. Na verdade, durante o inverno, muitas espécies economizam energia movendo-se o menos possível. Alguns animais hibernam, como os ursos. Outros instalam-se no subsolo, em tocas onde a temperatura permanece moderada e onde há comida armazenada disponível.

Nós, humanos, também seguimos os ritmos da natureza. Hormônios sexuais, incluindo TestosteronaTem pico no outono e é mais baixo no verão. Portanto, o desejo sexual deverá ser maior no outono.

Isto é especialmente verdadeiro para as mulheres, que usam testosterona para aumentar o desejo sexual, enquanto o hormônio masculino testosterona tem um efeito menos confiável sobre o desejo sexual.

Mais nascimentos na primavera

Atenção: A primavera é a época do parto. Durante esta temporada há uma aparência clara, embora pequena. Pico de nascimentos. Os investigadores atribuem este padrão a factores biológicos e não a padrões sociais como as férias anuais.

O dia mais atraente é sexta-feira

Mas qual é o dia mais atraente? De acordo com vários estudiosos, eles são Sexta-feira de outonoQuando chegamos em casa cansados ​​mas felizes, pois temos um final de semana de descanso pela frente.

Este é o dia mais assexuado do ano

Mas tenha cuidado: diga sempre Sexta-feira É também o dia mais assexuado do ano. correto. Segundo o que disse o Dr. Babak Ashrafi, especialista do Superdrug Online Doctor, em entrevista ao jornal britânico guardiãoA diminuição das horas de luz do dia durante o inverno pode perturbar os ritmos circadianos, o relógio interno que controla os padrões de sono, a secreção hormonal, o apetite, a digestão e a temperatura corporal.

“Menos exposição à luz solar e passar mais tempo em ambientes fechados também fazem isso Deficiência de vitaminasAshrafi explicou que isso pode fazer você se sentir mais cansado nos meses de inverno. “Como os níveis de energia são muito mais baixos devido à fadiga, isso pode afetar a libido e a libido.”

Muito estresse no inverno

O inverno, em particular, é uma época de maior estresse: feriados e compromissos de férias preenchem o calendário, enquanto aumenta a pressão para terminar as listas de tarefas até o final do ano. “O estresse e a ansiedade podem afetar seu desejo sexual, bem como outras áreas da sua vida”, disse Ashrafi.

Foi o dia mais 'assexuado' de 2023 Sexta-feira, 11 de dezembro. Tantas crises de relacionamento foram relatadas nesta data que ela foi apagada não oficialmente.”Dia da separação“Em todo o mundo. Felizmente, ainda falta mais um ano antes de dezembro próximo.