Amazfit Helio Ring, AI chega a um anel inteligente

Amazfit Helio Ring é o futuro anel inteligente projetado para trazer o monitoramento de parâmetros vitais e atividades esportivas ao seu alcance

Entre as ofertas mais interessantes Feira de Eletrônicos de Consumo 2024um de Anel Amazfit HelioExclusivo Anel inteligente Da empresa chinesa apresentada como ““Dispositivo de quebra de fronteira”.





Há poucas informações nesse sentido, pois a Amazfit ainda mantém oculta a ficha técnica completa do produto, mas tem conseguido, no entanto, despertar a curiosidade de um público que ainda não está habituado com gadgets desse tipo.

Amazfit Helio Ring, como é feito

Anel Amazfit Helio Criado em Liga de titânio É definido como “amigo da pele” e não deve causar problemas de pele mesmo após várias horas de contato (o titânio também é usado em próteses ortopédicas).





De acordo com as confirmações da Amazfit, este anel inteligente contém Definitivamente baixo pesomenos de 4 gramas, deve garantir um Máximo conforto Mesmo após uso contínuo.





No momento, grande parte da ficha técnica deste wearable ainda é desconhecida, mas sabemos que está dentro Sistema avançado de monitoramento do sono E assim por diante Recuperação esportiva.

Também sabemos o que é um anel inteligente Resistente à submersão Até 10 ATM (cerca de 100 metros de profundidade) e, portanto, também deve ser adequado para monitorar o desempenho da natação.

No entanto, no momento, só está disponível Quatro modos de treinamento Com corrida, caminhada, ciclismo e esteira. Na verdade, o fabricante deve ter outra coisa em mente e deve revelar as demais funções o mais rápido possível.





Carregando Aplicativo oficial Ao sincronizá-lo com o Ring, você pode acessar um relatório detalhado de todos os dados coletados, incluindo avaliações de saúde dos usuários e qualidade do sono.

Uma das características do dispositivo Zeb Ora Anistia Internacional, foi concebido como uma espécie de chatbot com tecnologia de IA, pronto para responder a qualquer pergunta do usuário sobre os parâmetros vitais e dados coletados pelo dispositivo. Porém, deve-se ressaltar que é necessário utilizar este recurso Inscreva-se para assinar Quais custos 49,99 euros anuais Deve desbloquear recursos mais específicos e outras configurações que ainda não são conhecidas.

Quando o Amazfit Helio Ring for lançado

Segundo muitas vozes de destaque no setor de alta tecnologia, 2024 será o ano dos anéis inteligentes e o Amazfit Helio Ring chegará na hora certa, vencendo até um gigante como este. Samsung E para ela Anel Galáctico Dos quais, apesar de muitas indiscrições, ainda não há vestígios.





Mas para ser sincero, este também é da Amazfit Ainda não tem data de lançamento Confirmado, mas dadas as declarações do fabricante CES Las VegasPode chegar razoavelmente rápido, mas infelizmente ainda não há certeza.

O mesmo vale para o preço O que, claro, determinará o sucesso deste produto (e de outros que chegarem no futuro), mesmo que a premissa do serviço de assinatura Zepp Aura AI possa fazer os consumidores ficarem boquiabertos.