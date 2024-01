A web TV da Riviera Oggi começa com o novo programa “Artes e Ciências”. O primeiro episódio é hoje às 17h

São Benedito – Artes e ciências é o novo web show da Riviera Oggi, apresentado por Giancarla Perotti Seu objetivo principal é difundir conhecimento, cultura e beleza, categorias básicas para a satisfação humana.

Artes e ciências! Já pelo título fica claro que falaremos sobre temas de interesse para a ciência. Na verdade, teremos como convidados médicos, juristas, filósofos e juízes. Também falaremos sobre artes como música, pintura, escultura e poesia Falaremos também de artes como música, pintura, escultura e poesia. Faremos isso tentando conciliar a modernidade com o valor científico. E técnico para as especializações abrangidas.

O tema subjacente a este novo programa é a consciência de que a síntese das artes e das ciências produziu as épocas mais elevadas da cultura ocidental.

Esta ideia nasceu também para aproximar a ciência e a arte de crianças, estudantes, professores e cidadãos de todas as idades.

O convidado da primeira transmissão, transmitida sexta-feira às 17h, é Giuseppe Secchi, o jovem organista de Martinsicuro. Cicchi se apresentou em diversos concertos como membro da Orquestra Giovanile dell'Adriatico, sob a direção de Giampaolo Corraditi.

Em 2013 continuou seus estudos de piano no Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Choreutici Gaetano BragaNa categoria Tiziana Cosentino E Daniela Giordano, desenvolvendo um interesse marcante em práticas típicas de performance para cravo e repertório de órgão. Depois, em 2017, começou a estudar órgão no Conservatório Estadual de Música Alfredo Casella L'Aquila, na aula do professor Gemela PerryEle obteve as notas mais altas na sessão acadêmica de três anos e depois na sessão acadêmica de dois anos.

Então ele continuou seus estudos na Universidade de Música Frederico Chopin Varsóvia com Em Vroblovsky E W. Bednarski. Está empenhado em estudar e aprofundar práticas performativas antigas, com particular referência às escolas nacionais de órgão existentes na Europa entre os séculos XVI e XVII.

Tem um grande interesse pela música do Renascimento e do Barroco – sobretudo da escola francesa – e dedicou e continua a dedicar uma parte importante da sua actividade de investigação a este repertório, estudando os testemunhos directos dos compositores, os seus escritos teóricos e suas obras. Ferramentas originais da época.

Ao longo dos anos frequentou diversos cursos de especialização, com especial referência aos cursos avançados que realizou Imbruno, P. Blaney, W.Zerer, a. Agoraak E R. Alexandre. Desde 2020 exerce também o cargo de organista emérito e diretor do coro da paróquia Sagrado Coração de Jesus Martinsicoro (TE); No mesmo ano, assumiu a função de co-diretor artístico do Festival Internacional de Órgão. Festival de Órgão de Abruzzo.

Dá concertos regularmente, tanto em Itália como no estrangeiro, como solista e em conjuntos de câmara. Recentemente completou um estágio no âmbito do projeto Erasmus Plus (Placement) na igreja São Cipriano e Cornélio Ganderkesee (DE), como pianista e organista assistente do M° Thorsten Ahlrichs.

Mestre Cecchi disse:A vida como organista é muito gratificante. Continua: “Mas ao mesmo tempo é muito complexo e difícil. No nosso contexto, a nível nacional, é muito difícil, senão impossível, exercer a profissão de organista porque a personalidade do organista não é tão previsível como em outros países onde é uma verdadeira profissão.Na nossa realidade eclesiástica, não contamos com o trabalho voluntário, porque não é uma figura institucional.

Nos vemos esta noite, sexta-feira, 12 de janeiro, no primeiro episódio do programa Artes e Ciências.