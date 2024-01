Dor de cabeça, só dormindo nesta posição você pode obter benefícios imediatos

A posição em que você dorme não é um detalhe que possa ser deixado ao acaso, principalmente para quem sofre de dores de cabeça.

A dor de cabeça é um dos distúrbios mais incômodos e desgastantes que uma pessoa pode sofrer: quem a sofre, principalmente se for de forma crônica, sabe bem disso. Principalmente à noite, quando a mente e o corpo deveriam estar descansando, mas em vez de terem uma boa noite de sono, são vítimas da insônia. Porém, existe uma posição de dormir que pode ajudar a resolver o problema: a palavra do médico.

Em alguns casos, são os pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença. Ao adotar algumas mudanças simples no seu estilo de vida, principalmente na rotina do sono, Você pode dormir melhor Para enfrentar um novo dia com a energia e motivação necessárias. Leia e tome nota.

Dor de cabeça, a solução para combatê-la é dormir assim

De acordo com o que alguns especialistas relataram no site Resumo de saúdeDeitar de costas ou de lado é a melhor opção para quem sofre de dores de cabeça. O truque é Não force muito a área das costas E o pescoço. Mas dormir de bruços só vai piorar a situação. “Pode causar dores de cabeça, pois as costas ficam arqueadas.”A Dra. Maryam Adegoke explica. Nessa posição, você acabará virando a cabeça para a esquerda ou para a direita para respirar, o que deixa o pescoço em uma posição incômoda.

Você também deve ter cuidado Mantenha o quarto escuro De forma mais geral, um ambiente pacífico. Evite também fazer grandes refeições antes de dormir, cafeína e álcool: todos esses fatores podem afetar negativamente a predisposição a dores de cabeça. Até James Lenhardt, o especialista em sono que ele consultou Radar tecnológicoEla recomenda começar a pensar em como e onde você dorme. Para isso, ele recomenda três mudanças muito simples para ajudá-lo a descansar melhor.

1. Procure dormir sempre na posição “vertical”. É ideal para aproveitar ao máximo o tempo de descanso para recuperar as forças e evitar posições torcidas que causam estresse na coluna. deitado “Na posição vertical, seus músculos podem relaxar e desfrutar de um bom descanso.”.

2. Escolha um colchão mais firme. “Devemos procurar a combinação perfeita entre conforto e firmeza do colchão.”diz o especialista. Quando isso é muito mole, somos forçados a fazer esforços desnecessários e sujeitamos nosso corpo a um estresse constante.

3. Preste atenção ao seu travesseiro. Ele escolhe “O travesseiro mais firme evita que sua cabeça torça à noite.” E evite “pressão na coluna”. Também é importante que o travesseiro caiba na cabeça do indivíduo “Mantenha o equilíbrio em vez de se curvar para cima ou para baixo.”.