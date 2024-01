“Oficinas Científicas”, Técnicas dos Antigos Artesãos de Florença – Pianita Camere

Dos segredos das perucas e da maquilhagem do século XVIII ao uso da folha de ouro e do papel florentino, da pedra da lua ao jogo dos espelhos na construção de um telescópio: a quinta edição da série “Workshops de Ciências” Encontros desenhados pelo Galileu O museu de Florença para toda a família regressa, a partir de domingo, 14 de janeiro, com “A roda do oleiro e a força centrífuga”, patrocinado pela Officina Ceramica e Bottega Pendolare. Esta iniciativa é organizada em colaboração com Opera Laboratori e Unicoop Firenze, sob os auspícios do Município e da Câmara de Comércio de Florença.





De 14 de janeiro a 24 de março, as oficinas terão como foco a recuperação da memória de antigas técnicas artesanais: durante as atividades, que duram aproximadamente 90 minutos, os participantes assistirão a demonstrações práticas e no final receberão um guia útil para poder repetir o atividades realizadas de forma independente. O objetivo é realçar e dar voz a atividades artesanais antigas que ainda estão vivas e permitir a criação de uma ponte com o passado para o futuro, do artesanato de ontem às ideias de amanhã.





“O segredo é combinar ciência e artesanato, mostrar o artesão como um cientista que usa até ferramentas muito antigas”, diz Andrea Gori, chefe de atividades educativas do Museu Galileu. “Com esta iniciativa, redescobrimos muitas profissões antigas em perigo de extinção, onde existe uma grande necessidade de mão-de-obra, e oferecemos-as aos jovens”, afirma Giuseppe Salvini, Secretário Geral da Câmara de Comércio de Florença.



