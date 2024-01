Alerta médicos: Hospitais sitiados por campanha de vacinação insuficiente – Saúde

A situação nas salas de emergência é “horrenda” e os departamentos hospitalares estão “sitiados”. Isto é o que ele afirmou Federação dos Oncologistas, Cardiologistas e Hematologistas (Foce) Confirmando que o motivo é A campanha de vacinação é “lamentavelmente inadequada contra a Covid e a gripe”.

Há várias semanas, explica Voss, temos testemunhado o fenómeno do caos crescente nos nossos sistemas de emergência, com centenas de pacientes à espera de serem transferidos para hospitais regulares ou departamentos de cuidados intensivos.O que pode durar vários dias. Especialistas apontam que a principal razão para esta situação é “certamente a combinação de casos graves que resultam simultaneamente da infecção por Covid e da gripe” e o que torna “extremamente preocupante é o aumento gradual das mortes causadas pela Covid: em 2023, o número de mortes passou de 40 para 50 por semana em julho/agosto para 150 mortes em outubro, 290 em novembro, 425 no final de dezembro, chegando em 2024 a 371 na semana passada. O ponto importante, alerta Vos, é que “vimos eliminação do SarsCoV-2. Como resultado, a campanha de vacinação foi completamente insatisfatória.

Desde o início da campanha até 4 de janeiro de 2024, apenas 1.927.035 cidadãos foram vacinados no nosso país; Em particular, 13,6% das pessoas com mais de 80 anos, 10,3% das pessoas com idade entre 70 e 79 anos e apenas 4,7% dos cidadãos com idade entre 60 e 69 anos.” Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia continuam a ser as regiões onde vive a maioria. e as doses administradas estão concentradas, enquanto as regiões do sul, Lácio, Marche e Abruzzo produziram números muito baixos.

A crise nas urgências deve-se também a uma campanha de vacinação contra a gripe “fraca e inadequada”, com valores de cobertura muito baixos em comparação com anos anteriores.

Há também o impacto negativo do relaxamento das medidas de distanciamento e máscara. Quem paga o preço são os idosos e os pacientes fracos. Por isso, Vos manifesta “toda preocupação e consternação com esta situação preocupante, pela falta de qualquer planeamento e organização para uma campanha de vacinação verdadeiramente difícil”. A associação conclui que deve também destacar “o desperdício de recursos públicos devido à não utilização de enormes quantidades de doses de vacinação anteriormente adquiridas pelo Estado”.

