A ciência chega aos refúgios de montanha através do Projeto Refúgios Sentinela do Clima e do Meio Ambiente

Lançamento da conferência do novo projeto do Clube Alpino Italiano e do Conselho Nacional de Pesquisa sobre os efeitos das mudanças climáticas nas montanhas, com saudações do Presidente da Província de Lucca, Luca Menesini.

Para monitorizar a tendência climática nas montanhas, foi criada uma rede de refúgios CAI e observatórios climáticos CNR que cobre toda a península, dos Alpes à Sicília. Propõem-se como locais de difusão da cultura científica, de desenvolvimento da consciência de como o homem e as alterações climáticas em curso afectam o ambiente montanhoso.

Sábado, 13 de janeiro, das 15h30 às 18h, na Sala Tobino do Palazzo Ducale, A conferência, aberta a todos os visitantes da serra, será realizada para apresentar os temas que estão na base do projeto Abrigos de guarda florestalnascido de uma colaboração entre o Clube Alpino Italiano (CAI) e o Conselho Nacional de Pesquisa (CNR).

Os temas da conferência incidirão sobre: ​​razões científicas do projecto, alterações climáticas na região serrana, meteorologia no contexto do refúgio/região serrana, importância da divulgação e formação, iniciativas CAI/CNR em relação ao refúgio Enrico Rossi no Monte Banja .

Entre os palestrantes estarão presentes Giancarlo TelliniPresidente do Grupo Regional Kay Toscana, Giulio GaudíChefe do Departamento CAI em Lucca, Carlos NatalePresidente do Comitê Científico Regional “Fiorenzo G.” Simone Salotti, Diretor do abrigo Enrico Rossi, Marcello Borrone,SOROA do CAI, Paulo BonasoniRepresentante do Conselho Nacional de Resistência, Giovanni MargherettiniCSC para CAI e finalmente, Massimo GiambastianiQue fornecerá a primeira estação meteorológica nos Alpes Apuanos.

A conferência também incluirá as saudações do Presidente da Província de Lucca, Luca Menesini.